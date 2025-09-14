Napadnuta ruska crnomorska flota! Ukrajina udarila na komunikacijski centar, sve krenulo u noći

Ukrajinska mornarica napala je ranije ovog tjedna komunikacijsko središte ruske Crnomorske flote u okupiranom Sevastopolju, izvijestila je u nedjelju ukrajinska mornarica.

Prema izjavi, komunikacijski centar, odgovoran za koordinaciju operacija jedinica ruske Crnomorske flote, nalazio se na lokaciji 184. istraživačko-ispitnog centra.

Navodno se napad dogodio tijekom noći 11. rujna, objavio je Kyiv Independent. Mornarica je objavila fotografije koje navodno prikazuju posljedice napada.

The Naval Forces of the Armed Forces of Ukraine struck a communication hub of the Russian Black Sea Fleet in Crimea on the night of September 11.



It provided command and control for the units of the Russian Black Sea Fleet.



The strike took place on the territory of the 184th… pic.twitter.com/Ce9PhI0SGN — 🇺🇦 paolo (@paolobucci18) September 14, 2025

Sevastopolj je služio kao baza ruske Crnomorske flote još od prije okupacije Krima 2014. godine. Ponovljeni ukrajinski napadi korištenjem mornaričkih dronova, raketa i dronova dugog dometa prisilili su Kremlj da smanji svoju pomorsku prisutnost na poluotoku.

💥 On the night of September 11, Ukraine’s Navy struck a communications hub of Russia’s Black Sea Fleet in temporarily occupied Sevastopol. pic.twitter.com/JldWL9PB0N — UNITED24 Media (@United24media) September 14, 2025

Ukrajina je uništila nekoliko ruskih plovila, uključujući desantni brod Cezar Kunikov, patrolni brod Sergej Kotov, raketnu korvetu Ivanovec i više brzih desantnih plovila.

