Napadnuta ruska crnomorska flota! Ukrajina udarila na komunikacijski centar, sve krenulo u noći

Napadnuta ruska crnomorska flota! Ukrajina udarila na komunikacijski centar, sve krenulo u noći
Foto: Screenshot 'x'

Mornarica je objavila fotografije koje navodno prikazuju posljedice napada

14.9.2025.
10:46
Katarina Dimitrijević Hrnjkaš
Screenshot 'x'
Ukrajinska mornarica napala je ranije ovog tjedna komunikacijsko središte ruske Crnomorske flote u okupiranom Sevastopolju, izvijestila je u nedjelju ukrajinska mornarica.

Prema izjavi, komunikacijski centar, odgovoran za koordinaciju operacija jedinica ruske Crnomorske flote, nalazio se na lokaciji 184. istraživačko-ispitnog centra.

Navodno se napad dogodio tijekom noći 11. rujna, objavio je Kyiv Independent. Mornarica je objavila fotografije koje navodno prikazuju posljedice napada.

Sevastopolj je služio kao baza ruske Crnomorske flote još od prije okupacije Krima 2014. godine. Ponovljeni ukrajinski napadi korištenjem mornaričkih dronova, raketa i dronova dugog dometa prisilili su Kremlj da smanji svoju pomorsku prisutnost na poluotoku.

Ukrajina je uništila nekoliko ruskih plovila, uključujući desantni brod Cezar Kunikov, patrolni brod Sergej Kotov, raketnu korvetu Ivanovec i više brzih desantnih plovila.

Napadnuta ruska crnomorska flota! Ukrajina udarila na komunikacijski centar, sve krenulo u noći