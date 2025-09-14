Ukrajinci priredili Rusima pakleni udar: Pogodili ih u srce naftnog diva, snimili buktinju u noći

Ukrajinski dronovi napali su rafineriju nafte Kiriši u Lenjingradskoj oblasti Rusije tijekom noći 14. rujna, rekao je regionalni guverner Aleksandar Drozdenko.

Rafinerija nafte Kiriši jedna je od najvećih u Rusiji i ima kapacitet prerade od preko 17 milijuna tona nafte godišnje, objavio je Kyiv independent.

Ruska protuzračna obrana presrela je tri drona u području Kiriši, tvrdio je Drozdenko. Ostaci srušenog drona pali su na mjesto rafinerije te pritom su izazvali požar.

Požar je ugašen i nije bilo žrtava, rekao je Drozdenko.

Attack on Kirishi Oil Refinery, Leningrad Region, Russia.



This is the second largest refinery in Russia, with a capacity of 20.1 million tons of oil.



810 km to Ukraine.



The twelfth oil refinery attacked 🔥❗️ pic.twitter.com/l0OmqatWo6 — Evgen Istrebin 🇺🇦 (@evgen1232007) September 14, 2025

Video snimke i fotografije lokalnih stanovnika koje je objavio ruski oporbeni informativni kanal Astra prikazuju veliku eksploziju i plamen koji se diže iz rafinerije Kirishi nakon napada.

Druga najveća ruska rafinerija

Rafinerija Kiriši, poznata i kao Kirishinefteorgsintez ili KINEF, jedna je od dvije najveće ruske rafinerije nafte po volumenu, uz Rafineriju nafte Ryazan. Kao podružnica Surgutneftegaza, postrojenje prerađuje oko 17,7 milijuna metričkih tona godišnje (355.000 barela dnevno) ruske sirove nafte, što čini 6,4% ukupne količine u zemlji.

🔥🛢️ Second largest Russian oil refinery — the Kinef Oil Refinery in the Leningrad, was targeted tonight.



Kinef has a production capacity of more than 20 million tons per year and is located 800 km from the front.



(59.4851629, 32.0711122) pic.twitter.com/KFVLjJPT0r — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) September 14, 2025

Rafinerija se nalazi više od 800 kilometara od ukrajinske granice.

Ukrajinske snage su u protekloj godini pojačale napade na rusku naftnu industriju, prisiljavajući na obustave rada i pogoršavajući nestašicu goriva diljem zemlje. Kijev smatra ruske rafinerije nafte valjanim vojnim ciljevima jer financiraju i opskrbljuju ruski ratni stroj.

