Ukrajinci izračunali koliko će im novca trebati za obranu iduće godine: 'Ako potrošimo manje nego Rusija...'

Ukrajini će trebati barem 120 milijardi dolara za obranu u 2026. godini u kojoj će rat s Rusijom ući u petu godinu, rekao je u subotu ukrajinski ministar obrane Denis Šmihal.

Šmihal je rekao da je financiranje ključno kako bi se osigurala linija obrane, proizvelo više dronova i drugog oružja, zaštitilo nebo i odbila daljnja ruska agresija. "Ratno gospodarstvo pokazuje da ako potrošimo manje novca nego Rusija, tada se počinjemo igrati svojim teritorijem, i najvažnije, svojim životima", rekao je Šmihal na godišnjoj konferenciji u Kijevu.

Troškovi nastavljaju rasti

Ukrajinski obrambeni izdaci skočili su nakon ruske invazije u veljači 2022. godine, a zemlja sada troši više od 31 posto svoga BDP-a na vojsku. Ovogodišnji državni proračun predviđa barem 63 milijarde dolara na potrošnju za obranu, uz oružje od zapadnih saveznika.

Roksolana Pidlasa, čelnica parlamentarnog odbora za proračun, rekla je da troškovi rata nastavljaju rasti.

Rekla je da je u 2025. godini jedan dan rata koštao 172 milijuna dolara, u usporedbi sa 140 milijuna dolara u 2024. godini. To uključuje plaće vojnika, oružje te isplate ranjenima ili ubijenima na bojištu, rekla je. "Tako da trebamo prikupiti sva potrebna sredstva, sav potrebni novac."

Iako nisu navedeni detalji od daljnjim izvorima prihoda, dužnosnici ukrajinske vlade obratili su se saveznicima kako bi pronašli načine da pomognu Kijevu sa zamrznutim ruskih sredstvima.

Diplomatska nastojanja da se okonča rat zasad nisu urodila plodom. Ovaj tjedan, tenzije su dosegle novu razinu dok su borbeni zrakoplovi NATO-a pokušavali srušiti brojne ruske dronove koji su ušli u poljski zračni prostor u srijedu. "Sve dok se ne pronađe diplomatsko rješenje, moramo se nastaviti boriti. A da bismo se nastavili boriti, trebamo novac. Bilo kakva obrana ima ogroman financijski trošak", rekla je Pidlasa.

