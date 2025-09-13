U velikom okršaju noževima poginuo mladić (20), za napad odgovorni Sirijci?

Na smrt je izboden 20-godišnji mladić u Berlinu. Kako pišu njemački mediji, incident se dogodio u petak u četvrti Humboldt Forum. Navodno je ozlijeđen u masovnoj tučnjavi, no kasnije je preminuo u bolnici. Policija istražuje postoji li veza s prethodnim napadima, javlja Fenix magazin.

Oko 19.30 sati, trojica Afganistanaca šetala su u blizini Humboldt Foruma, priopćile su vlasti. Iznenada ih je napala skupina od oko 15 Sirijaca. Istraga je dosad pokazala da je nekoliko osoba noževima izbolo jednog muškaraca.

Dvadesetogodišnjak je zadobio ozljede od kojih je kasnije preminuo. Dok jedni mediji pišu kako je smrtno stradao Sirijac, drugi mediji navode kako je preminuli Afganistanac. Svi mediji pišu kako se radi o masovnoj tučnjavi Afganistanaca i Sirijaca. Zasad nitko nije uhićen za ovo ubojstvo.

Heute Abend kam es am #HumboldtForum in #Mitte zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen. Dabei soll eine Person so schwer durch einen scharfen oder spitzen Gegenstand verletzt worden sein, dass sie noch vor Ort von Rettungskräften reanimiert werden musste. Unsere… pic.twitter.com/rAsPjuVDBW — Polizei Berlin (@polizeiberlin) September 12, 2025

Okršaji nožem u berlinskoj četvrti

Njemački mediji podsjećaju da je 23. kolovoza došlo je do obračuna nožem u Humboldt Forumu u kojem je ozlijeđeno šest muškaraca. Prema informacijama policije, dvadesetčetverogodišnjak je tada zadobio ozljede leđa opasne po život i operiran je u bolnici. Drugi u dobi od 20 do 26 godina zadobili su posjekotine i ubodne rane na rukama, nogama, zdjelici i gornjem dijelu tijela.

U napadu su sudjelovale i skupine Afganistanaca i Sirijaca. Policija je upozorena nakon što su svjedoci primijetili dvije skupine kako napadaju jedna drugu noževima. Samo nekoliko sati prije ovog napada, istog dana već je došlo do nasilnog sukoba između kartaša i prolaznika.

Postoji li veza između dva nasilna incidenta u kolovozu i trenutnog ubojstva predmet je tekućih istraga.

