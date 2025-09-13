Vježba nuklearnog rata i savezništva koja tresu planet: Još jedna zemlja podiže naoružanje
Aktivnosti slijede nakon posjeta Kim Jong Una Pekingu ranije ovog mjeseca, što je njegov najveći međunarodni multilateralni događaj
Sjevernokorejski vođa Kim Jong Un najavio je da će zemlja predstaviti politiku zajedničkog unapređenja nuklearnog oružja i konvencionalne vojne moći tijekom nadolazećeg ključnog sastanka njegove vladajuće stranke, izvijestio je u subotu državni medij KCNA.
Dok je u četvrtak i petak pregledavao centre za istraživanje oružja, Kim je rekao da će "9. kongres Radničke partije Koreje predstaviti politiku istovremenog poticanja izgradnje nuklearnih i konvencionalnih oružanih snaga u području izgradnje nacionalne obrane", izvijestila je KCNA.
Vježba nuklearnog rata
Kim je u petak također nadgledao vježbu gađanja sjevernokorejske vojske i pregledao gradilište bolnice.
Te aktivnosti Kima slijede nakon posjeta Pekingu ranije ovog mjeseca, što je njegov najveći međunarodni multilateralni događaj kada se sastao s čelnicima poput kineskog predsjednika Xi Jinpinga i ruskog predsjednika Vladimira Putina, koji su 'podigli' njegov međunarodni profil.
U međuvremenu, komentator KCNA-e u subotu je oštro kritizirao simuliranu vojnu vježbu koju su za sljedeći tjedan zajednički planirali SAD i Južna Koreja, nazvavši to "vježbom nuklearnog rata" te da to opravdava daljnje jačanje sjevernokorejskog nuklearnog stava.
POGELDAJTE VIDEO: Kroji li se novi svjetski poredak? Kina ugostila svjetske moćnike, stigao i 'gost iznenađenja'