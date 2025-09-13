NAKON SAMITA U PEKINGU /

Vježba nuklearnog rata i savezništva koja tresu planet: Još jedna zemlja podiže naoružanje

Vježba nuklearnog rata i savezništva koja tresu planet: Još jedna zemlja podiže naoružanje
Foto: Shutterstock

Aktivnosti slijede nakon posjeta Kim Jong Una Pekingu ranije ovog mjeseca, što je njegov najveći međunarodni multilateralni događaj

13.9.2025.
14:57
Hina
Shutterstock
Sjevernokorejski vođa Kim Jong Un najavio je da će zemlja predstaviti politiku zajedničkog unapređenja nuklearnog oružja i konvencionalne vojne moći tijekom nadolazećeg ključnog sastanka njegove vladajuće stranke, izvijestio je u subotu državni medij KCNA.

Dok je u četvrtak i petak pregledavao centre za istraživanje oružja, Kim je rekao da će "9. kongres Radničke partije Koreje predstaviti politiku istovremenog poticanja izgradnje nuklearnih i konvencionalnih oružanih snaga u području izgradnje nacionalne obrane", izvijestila je KCNA.

Vježba nuklearnog rata

Kim je u petak također nadgledao vježbu gađanja sjevernokorejske vojske i pregledao gradilište bolnice.

Te aktivnosti Kima slijede nakon posjeta Pekingu ranije ovog mjeseca, što je njegov najveći međunarodni multilateralni događaj kada se sastao s čelnicima poput kineskog predsjednika Xi Jinpinga i ruskog predsjednika Vladimira Putina, koji su 'podigli' njegov međunarodni profil.

U međuvremenu, komentator KCNA-e u subotu je oštro kritizirao simuliranu vojnu vježbu koju su za sljedeći tjedan zajednički planirali SAD i Južna Koreja, nazvavši to "vježbom nuklearnog rata" te da to opravdava daljnje jačanje sjevernokorejskog nuklearnog stava.

POGELDAJTE VIDEO: Kroji li se novi svjetski poredak? Kina ugostila svjetske moćnike, stigao i 'gost iznenađenja'

Xi JainpingKim Jon UnVladimir PutinNuklearno Oružje
