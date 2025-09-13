Liječnik napustio operaciju radi seksa s medicinskom sestrom: Evo koliko mu je trebalo da se vrati poslu

Šokantan slučaj potresa bolnicu Tameside u Greater Manchesteru, gdje je anesteziolog (44) tijekom operacije napustio operacijsku salu kako bi imao spolni odnos s kolegicom medicinskom sestrom u susjednoj prostoriji, piše Fenix magazin.

Incident se dogodio u rujnu 2023. godine. Tijekom operacije dr. Suhail Anjum rekao je da treba "pauzu za odmor", nakon čega je otišao u drugi operacijski trakt. Tamo ga je medicinska sestra zatekla u kompromitirajućoj situaciji s kolegicom, poznatom pod šifrom "sestra C".

Sestra svjedoči kako je zatekla kolegicu s hlačama spuštenim do koljena, dok je dr. Anjum zakopčavao pojas. U operacijskoj sali ostao je pacijent pod punom anestezijom, kojeg je nadzirala druga sestra. Liječnik se vratio tek nakon osam minuta.

Hoće li mu sud ukinuti licencu?

Srećom, pacijent nije pretrpio fizičku štetu, no stručnjaci upozoravaju na ozbiljan rizik kojem je bio izložen. "U ovom slučaju pacijent nije ozlijeđen, ali potencijalna opasnost je bila značajna", izjavio je Andrew Molloy iz General Medical Councila za ITV News.

Dr. Anjum je na saslušanju priznao sve. "Bilo je to sramotno, razočarao sam sve, pacijente, kolege i one koji su mi vjerovali", rekao je, objašnjavajući kako su privatni problemi nakon prerane rođenja djeteta utjecali na njegovo ponašanje. Tvrdi kako se radilo o "jednokratnoj pogrešci u prosudbi" i obećava da se to više neće ponoviti.

Sud u Manchesteru odlučuje hoće li mu biti dopušteno ponovno raditi kao liječnik.

