Velika akcija uhićenja u susjedstvu, na meti 'lovci na pedofile': Jedan slučaj okidač?

Po nalogu i pod nadzorom Tužiteljstva Kantona Sarajevo, istražitelji i Specijalna jedinica Uprave policije MUP-a KS u suradnji s Federalnom upravom policije (FUP), Državnom agencijom za istrage i zaštitu (SIPA) te MUP-ovima Unsko-sanskog kantona i Hercegovačko-neretvanske županije, jutros su započeli realizaciju akcije kodnog naziva "Kavez".

Kako je priopćeno iz Tužiteljstva, u tijeku su pretresi na sedam lokacija u Sarajevu, Hercegovačko-neretvanskoj i Unsko-sanskoj županiji, a očekuje se uhićenje više članova Udruženja Panter.

Sumnjiče se da su zajedničkim djelovanjem počinili kaznena djela nasilničko ponašanje, neovlašteno snimanje, ucjena, ugrožavanje sigurnosti i narušavanje nepovredivosti doma.

Istodobno, istražitelji tragaju za materijalnim i digitalnim dokazima navodnih snimki koje su, prema sumnjama, nastali na štetu djece, objavio je portal Hercegovina info. U realizaciju akcije uključena je i Obavještajno-sigurnosna agencija BiH (OSA).

Pozadina udruge Panter

Udruga Panter osnovana je 2022. godine u Ključu, prvotno s deklariranim ciljem zaštite životinja. Kasnije se profilirala kao organizacija koja, uz aktivizam u vezi s pravima životinja, djeluje i na polju "zaštite djece".

Najpoznatiji su po akcijama u kojima njihovi članovi – često prikrivenih identiteta – preko lažnih profila organiziraju susrete s osobama koje sumnjiče za pedofiliju ili druge oblike zlostavljanja. Te susrete snimaju i potom objavljuju na društvenim mrežama, često uz javna prozivanja i optužbe.

Takav pristup izazvao je brojne kontroverze. Dok ih dio javnosti podržava, pravni stručnjaci i institucije upozoravali su da njihove metode uključuju elemente samovolje, neovlaštenog snimanja i kršenja prava na privatnost. Protiv njih su ranije podnošene prijave zbog mogućih nezakonitosti u radu.

Mediji su ranije izvještavali da se aktivnosti Pantera ispituju u više kantona. Kritike su se posebno odnosile na činjenicu da je udruga registrirana za zaštitu životinja, dok se u praksi bavila "ovom na pedofile“ i javnim razotkrivanjem pojedinaca, što nije u okviru formalno dopuštenih djelatnosti.

Današnja akcija "Kavez" prvi je put da se protiv članova ove organizacije provodi koordinirana policijska operacija ovakvih razmjera.

Okidač je, kako se pretpostavlja bilo premlaćivanje ratnog zapovjednika i direktora javnog poduzeća Sarajevogas Haseta Tirića, te odbijanje Pantera da Tužiteljstvu predaju snimke s navodnim dokazima o njegovoj pedofiliji.

