Razoran potres pogodio Rusiju, izdano upozorenje od tsunamija - šire se prve snimke

Potres magnitude 7,1 pogodio je u subotu istočnu obalu ruske regije Kamčatka, priopćio je Njemački istraživački centar za geoznanosti (GFZ).

Potres je bio na dubini od 10 km, naveli su iz GFZ-a.

Američki geološki zavod-USGS procijenio je magnitudu na 7,4, s dubinom od 39,5 km.

Pacifički sustav za upozorenje na tsunami priopćio je da postoji prijetnja od mogućeg tsunamija od potresa.

U Japanu, jugozapadno od poluotoka Kamčatka, nije izdano upozorenje na tsunami, izvijestila je televizijska kuća NHK, pozivajući se na Japansku meteorološku agenciju.

Na društvenim mrežama pojavljuju se snimke trenutka kad je tlo zatreslo.

A magnitude 7.4 earthquake occurred off the coast of Kamchatka, Russia.



A tsunami warning in effect ⚠️ pic.twitter.com/pQkJdMPaqU — Weather Monitor (@WeatherMonitors) September 13, 2025

❗️🇷🇺 - Magnitude 7.7 Earthquake Hits Off Russia's Kamchatka Peninsula



A magnitude 7.7 earthquake struck 120 miles east-southeast of Petropavlovsk-Kamchatsky at a depth of 22 miles, the U.S. Geological Survey reported.



The quake hit the same subduction zone as the July 29,… pic.twitter.com/ANRVUBMxtn — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) September 13, 2025

