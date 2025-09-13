Razoran potres pogodio Rusiju, izdano upozorenje od tsunamija - šire se prve snimke
Potres je bio na dubini od 10 km
Potres magnitude 7,1 pogodio je u subotu istočnu obalu ruske regije Kamčatka, priopćio je Njemački istraživački centar za geoznanosti (GFZ).
Potres je bio na dubini od 10 km, naveli su iz GFZ-a.
Američki geološki zavod-USGS procijenio je magnitudu na 7,4, s dubinom od 39,5 km.
Pacifički sustav za upozorenje na tsunami priopćio je da postoji prijetnja od mogućeg tsunamija od potresa.
U Japanu, jugozapadno od poluotoka Kamčatka, nije izdano upozorenje na tsunami, izvijestila je televizijska kuća NHK, pozivajući se na Japansku meteorološku agenciju.
Na društvenim mrežama pojavljuju se snimke trenutka kad je tlo zatreslo.
