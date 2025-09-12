Amerikanci nude 11 milijuna dolara za zloglasnog Ukrajinca: Bio je mozak najrazornijih napada

Američke vlasti objavile su nagradu kroz program "Novac za pravdu" u iznosu od čak 11 milijuna dolara za informacije koje bi dovele do uhićenja ukrajinskog hakera Volodimira Timoščuka, osumnjičenog za organiziranje nekih od najrazornijih ransomware napada posljednjih godina.

Prema američkoj optužnici, Timoščuk je između 2018. i 2021. predvodio hakersku grupu koja je upadala u računalne mreže velikih svjetskih tvrtki i iznuđivala novac, ukupno čak oko 18 milijardi dolara. Timoščuk je, navodno, bio ključna figura iza napada s pomoću izuzetno opasnih malwarea MegaCortex, LockerGoga i Nefilim.

Nevjerojatan napad na norvešku tvrtku

Napadi su bili izuzetno sofisticirani i usmjereni na velike industrijske tvrtke, zdravstvene ustanove i kompanije iz Silicijske doline. Jedan od najpoznatijih slučajeva povezanih s njegovom grupom bio je napad na norvešku tvrtku Norsk Hydro, koji je prouzročio štetu procijenjenu na više od 80 milijuna dolara te privremeno zaustavio proizvodnju u desecima njezinih pogona.

Timoščuk je u početku izravno vodio napade, a kasnije je prešao na tzv. "ransomware-kao-usluga" (RAAS, Ransomware as a Service) model poslovanja. Također je drugim cyber-kriminalcima omogućavao pristup svojim alatima i infrastrukturi, a zauzvrat uzimao postotak od njihovih otkupnina - oko 20 posto od svake uspjele akcije. Osim toga, koristio je i legitimne alate za testiranje sigurnosti, poput Metasploita i Cobalt Strikea, koje je zloupotrebljavao za hakerske napade.

SAD sada pokušavaju potaknuti suradnju međunarodnih partnera i pojedinaca, nudeći izuzetno visoku novčanu nagradu za bilo kakve informacije o njegovom kretanju i mjestu skrivanja. Optužnica protiv Timoščuka nedavno je postala javna, što je znak da američke vlasti vjeruju kako bi ga uskoro mogle locirati negdje u Europi.

