Tko je Tyler Robinson (22), osumnjičen za ubojstvo Charlieja Kirka? Bio je stipendist, a za Noć vještica maskirao se u Donalda Trumpa!

Osoba optužena za ubojstvo na konzervativnog aktivista Charlieja Kirka je 22-godišnji stanovnik Utaha, Tyler Robinson, piše Sky News.

Njegov otac vidio je fotografije osumnjičenika za atentat Charlieja Kirka, prepoznao sina, odmah kontaktirao vlasti, zadržao mladića te ga nagovorio da se preda policiji. Robinson je uhićen u četvrtak navečer oko 23 sata po lokalnom vremenu na jugu Utaha.

Ulogu u uhićenju navodno je imao i svećenik.

"Ne želim otkriti previše. Odao ga je netko tko mu je bio jako blizak. To se događa: netko će pregovoriti, bilo da se radi o roditelju ili nekome drugome. Zasad ne bih rekao tko je to bio", rekao je američki predsjednik Donald Trump.

Trump je izjavio da je "svećenik koji surađuje s policijom" prepoznao napadača. Potom je, prema njegovim riječima, kontaktirao njegova oca, koji je uvjerio sina da se preda.

BREAKING - 22-year-old Tyler Robinson of Utah is now in custody for involvement in the assassination of Charlie Kirk with his father holding him until police were able to arrive on scene to arrest him. pic.twitter.com/D5ri246Xut — Right Angle News Network (@Rightanglenews) September 12, 2025

President Trump announced early Friday that a suspect for Charlie Kirk’s assassination was turned in by his father — with law enforcement sources telling The Post it is a 22-year-old Utah local, Tyler Robinson. “I think, with a high degree of certainty, we have him,” Trump pic.twitter.com/aIgPNmgFHs — Friendly Neighbor (@Neighbors1023) September 12, 2025

Veseli trenutci na društvenim mrežama

Robinson je bio student na Državnom sveučilištu Utah, sa stipendijom, potvrdili su izvori za Daily Mail.

Obiteljski profili na društvenim mrežama pokazuju da je Robinson, koji ima dva mlađa brata, često uživao u obiteljskim odmorima i dijelio nasmijane selfije, uključujući i neke na kojima slavi upis na fakultet.

Zanimljivo, na jednoj slici s društvenih mreža, koju je objavila Robinsonova majka 2017. godine, mladić je viđen u kostimu Donalda Trumpa za Noć vještica.

Robinson je živio u kući sa šest spavaćih soba vrijednoj 600.000 dolara u Washingtonu, oko 420 kilometara južno od mjesta zločina u Oremu.

Njegova majka, Amber Robinson, radi u tvrtki Intermountain Support Coordination Services, koja u suradnji s državom Utah pruža skrb osobama s invaliditetom, piše Daily mail.

Bude li proglašen krivim, prijeti mu smrtna kazna.

🚨 NEW FOOTAGE::: SHOOTER ON ROOF



FBI releases exclusive close-up footage of Charlie Kirk shooter suspect jumping off Utah Valley University roof, 3 mins after the assassination. Suspect fled the scene, with over 7,000 tips already received. #CharlieKirk pic.twitter.com/dYj4Qk4qAm — Culture War Report (@CultureWar2020) September 12, 2025

Podsjetimo, Kirk je ubijen u srijedu tijekom događaja na Sveučilištu Utah Valley. Upucan je u vrat dok se obraćao publici. Prevezen je u bolnicu, ali je ubrzo nakon toga preminuo.

