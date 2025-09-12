Ubojita bolest od koje krvare oči pokosila Putinove specijalce: 'Trče nam oko tijela'

Smrtonosna hemoragijska groznica koju prenose miševi izbila je u redovima čečenske specijalne jedinice Ahmat, izvijestio je Telegraph u srijedu.

Hantavirus, bolest koju ruski i ukrajinski vojnici nazivaju mišjom groznicu, zahvatila je najmanje trojicu vojnika Ahmat bataljuna. Njezina najteža forma, poznata kao i hemoragijska groznica s bubrežnim sindromom (HFRS) obično započinje simptomima sličnim gripi. Zatim se javljaju groznica i bolovi u trbuhu nakon čega dolaze pad krvnog tlaka, krvarenje iz očiju i na kraju zatajenje bubrega.

Ovisno o soju i vrsti infekcije, hantavirus može imati smrtnost i do 38 posto. Ne širi se s čovjeka na čovjeka, već se ljudi mogu zaraziti izlaganjem urinu, izmetu ili slini zaraženih glodavaca. Trenutačno ne postoje posebni tretmani za liječenje. Dostupna su dva cjepiva, no za upotrebu su ih odobrile jedino Južna Koreja i Kina te ciljaju tek određene sojeve virusa.

'Miševi su posvuda'

Liječnica iz bataljuna u razgovoru za jedan ruski Telegram kanal kazala je da su miševi zarazili položaje koje zauzimaju njezini suborci. "Miševi su posvuda. Budimo se jer nam pretrčavaju oko tijela. Borimo se čak i oko limenki kondenziranog mlijeka", ispričala je liječnica.

Miševe smatra bespomoćnim i nježnim životinjama, no njeni suborci ne dijele to mišljenje. "Sa mnom se ne bi složila trojica naših vojnika jer su oboljeli od mišje groznice", dodala je liječnica.

Zasad nije poznato u kojoj mjeri se bolest proširila unutar jedinice inače stacionirane u blizini Zaporižja na jugoistoku Ukrajine.

TikTok vojnici

Isto tako, ovo nije prvi put da je hantavirus pogodio ruske snage. Izvještaji su još 2023. godine spominjali nagli porast slučajeva, a Glavna uprava za obavještajne poslove Ukrajine (GUR) istaknula je da je virus "pokosio trupe Kremlja".

Podsjetimo, bataljun Ahmat u Ukrajini se bori od početka sveobuhvatne invazije. Često objavljuju inscenirane borbene videozapise pa nose posprdni naziv "TikTok vojnici". Međutim, skupina je optužena za niz ratnih zločina, uključujući mučenje ukrajinskih civila.

