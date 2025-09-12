Zloglasni ubojica izašao iz zatvora u Foči: Kao maloljetnik sudjelovao u masakru, ubili i dječaka

Siniša Petrić Zenica, plaćeni ubojica povezan sa Škaljarskim i Zemunskim klanom, pušten je na uvjetnu slobodu iz zatvora u Foči, gdje je trebao ostati do 2027. godine, doznaje istraga.ba

Odluku o njegovu puštanju donio je novi ministar pravosuđa Republike Srpske Goran Selak – i to kao svoju prvu odluku, samo dan nakon što je preuzeo dužnost 9. rujna 2025.

Komisija za uvjetni otpust Ministarstva pravosuđa RS-a dala je zeleno svjetlo već 10. rujna, a naredba o puštanju poslana je zatvoru u Foči dan kasnije, uz obvezu da Petrić bude pušten 12. rujna.

Petrić je prošle godine izručen iz Španjolske, gdje je 2014. osuđen na 15 godina zatvora zbog organiziranog kriminala i ilegalnog posjedovanja oružja. Dio kazne dogovorno je prebačen u BiH, nakon što je Okružni sud u Banjoj Luci preuzeo izvršenje presude.

Prvotno je uhićen 2012. u Valenciji zajedno s Lukom Bojovićem, tada označenim kao vođom Zemunskog klana, kriminalne skupine odgovorne i za ubojstvo srpskog premijera Zorana Đinđića 2003. godine.

Kao maloljetnik sudjelovao u masakru

Petrić je i ranije bio osuđivan – u Srbiji je izdržavao zatvorske kazne zbog razbojništva, nanošenja ozljeda te nelegalnog posjedovanja oružja. U veljači 2023. Okružni sud u Banjoj Luci preuzeo je i izvršavanje presuda iz Srbije te Petriću izrekao objedinjenu kaznu od 15 godina. U kaznu je uračunato vrijeme provedeno u zatvoru u Sremskoj Mitrovici, iz kojeg je pobjegao 2007., nakon što je 1999. pušten na vikend zbog "dobrog vladanja".

Posebno je zloglasan slučaj iz 1994., kada je, kao maloljetnik i član bande Marinka Magde, sudjelovao u masakru petoro ljudi u Subotici, među kojima i dječaka od 11 godina. Zbog tog zločina prvotno je bio osuđen na smrtnu kaznu, ali mu je kazna preinačena u 15 godina jer je bio maloljetan.

Nakon bijega iz Srbije godinama je bio u bijegu, sve do uhićenja u Španjolskoj 2012. Bojović je već ranije prebačen u Srbiju i danas je na slobodi.

Odlazi u Trebinje

Prema izvorima portala Istraga, upravo su Luka Bojović i Ljuban Ećim (odbjegli ratni zločinac) lobirali kod čelništva SNSD-a da Goran Selak postane ministar pravosuđa RS-a. Obojica su prethodno imali kontakte i s bivšim ministrom sigurnosti BiH, Nenadom Nešićem.

Siniša Petrić će, prema dostupnim informacijama, boraviti na području Trebinja. Njegovo prijevremeno puštanje izazvalo je oštre reakcije u pravosudnim i sigurnosnim krugovima, s obzirom na njegov kriminalni dosje i ozbiljnost kaznenih djela.

POGLEDAJTE VIDEO: Uznemirujuće snimke policijske brutalnosti u Srbiji