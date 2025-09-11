'VRLO SMO ZABRINUTI' /

Najžešćem Dodikovom kritičaru zapalili auto pred kućom: 'Mafijaš je naredio novi napad'

Foto: Facebook/nebojša Vukanović/screenshot

Sličan napad na njegovu imovinu dogodio se u ožujku, a tada mu je također zapaljen automobil

11.9.2025.
9:51
Hina
Facebook/nebojša Vukanović/screenshot
Oporbenom političaru iz BiH Nebojši Vukanoviću koji slovi za najžešćeg kritičara Milorada Dodika ponovo je zapaljen automobil pred obiteljskom kućom u Trebinju, a iz delegacije EU u Sarajevu upozorili su kako je ovo iznimno zabrinjavajuće jer su takvi napadi učestali.

Sam Vukanović na društvenim mrežama je objavio kako je njegov automobil zapaljen u srijedu navečer neposredno nakon što ga je parkirao pred kućom. 

Nije prvi put

Sličan napad na njegovu imovinu dogodio se u ožujku, a tada mu je također zapaljen automobil. Iako su sigurnosne kamere tada snimile napadača policija ga nikada nije identificirala niti pronašla. Nakon toga Vukanović je kupio rabljenu Ford Fiestu a sada je i ona uništena vatrom.

I tada kao i sada Vukanović je tvrdio kako je razlog za ove napade njegov politički angažman. "Iza ovog novog napada na moju obiteljsku kuću stoji zločinac i vođa mafije Milorad Dodik, koji je nalogodavac, a izvršitelji su nebitni. Pravda će biti obveza", izjavio je Vukanović u prvom komentaru. Njemu je Dodik s parlamentarne govornice izravno prijetio kako će ga napasti "kad god ga vidi" pozivajući i druge da to učine. 

Politički motivirani napad 

Iz delegacije EU u BiH također su ocijenili da je u motiv napada politički. "Političkom nasilju nema mjesta u demokraciji. Veoma smo zabrinuti zbog broja nedavnih napada na oporbene političare iz RS-a", naveli su u izjavi.

Vukanović je čelnik oporbene stranke Lista za pravdu i red i u Narodnoj skupštini Republike Srpske najglasniji je u kritikama Dodika i vlasti koju on kontrolira. U tome ga slijedi najveća oporbene stranka Partija demokratskog progresa (PDP) a i njezin zastupnik u Zastupničkom domu parlamenta BiH Branislav Borenović potkraj prošlog tjedna je fizički napadnut.

Njega su pred zgradom u Banjoj Luci u kojoj stanuje sačekala dvojica muškaraca, poprskali su ga papar sprejom i potom udarali te pobjegli. Policija ni te napadače nije pronašla. Spaljen je i automobil Dževada Mahmutovića, zastupnika u Vijeću naroda RS. Njemu je automobil zapaljen u Tuzli početkom rujna a ni krivac za to nije pronađen.

