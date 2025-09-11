Dan kada je stao svijet! Čitao je djeci priču, a onda su mu šapnuli: 'Nacija je napadnuta'

Na današnji dan, prije 24 godine, 19 članova Al Qaide, naoružani noževima, oteli su četiri zrakoplova kako bi se njima zaletjeli u američke simbole gospodarstva, vojske i politike.

Dva su zrakoplova udarila u WTC, treći u Pentagon, a četvrti zrakoplov srušio se na istoku Pennsylvanije zahvaljujući putnicima koji su spriječili dodatnu katastrofu. Meta je bila ili Bijela kuća ili Kongres.

Ovako je počelo

Boeing kompanije American Airlines skrenut je nakon polijetanja iz Bostona. Brzinom od 790 kilometara na sat udario je u sjeverni toranj WTC-a u 8.46 sati. Stvorio je divovsku rupu od 93. do 99. kata.

17 minuta kasnije, drugi Boeing, također na letu iz Bostona, zaletio se s 950 kilometara na sat u južni toranj, između 77. i 85. kata.

U tom trenutku tadašnji predsjednik SAD-a George W. Bush sjedio je u floridskoj osnovnoj školi i čitao knjigu s djecom kada mu je savjetnik šapnuo na uho:

"Nacija je napadnuta!". Bilo je 9.05. Kamere su ga snimale kako sedam minuta bulji ispred sebe, tupog izraza lica. Nije znao što učiniti.

Tek 25 minuta kasnije objavio je učenicima da se vraća u Washington jer se upravo dogodila "nacionalna tragedija".

U 9.37 Boeing se srušio na Pentagon. Pet minuta kasnije zatvoren je zračni prostor i otkazani su svi letovi. Minutu prije 10 sati južni toranj urušio se u poplavi vatre, čelika i prašine. Bio je to prizor koji je šokirao cijeli svijet.

Putnici zrakoplova koji je poletio iz zračne luke u Newarku obaviješteni su preko mobitela o strahoti koja se dogodila. Kako je i njihov avion bio otet, suprostavili su se teroristima i spriječili veću katastrofu. Avion je srušen u polje u 10.03.

U 10.28 urušio se i sjeverni toranj.

U popodnevnim satima Amerikanci su osumnjičili Osamu bin Ladena i Al Qaidu za napade.

Rodile se teorije zavjere

Vrlo brzo nakon stravične tragedije, rodile su se brojne teorije zavjere. Skeptici ne vjeruju u način, organizatora, sudionike, ali ni motive napada.

Iako su danima nakon napada svi avioni bili prizemljeni pa čak i privatni avion Busha starijeg, Bijela kuća navodno je organizirala da se iz zemlje tajno evakuira 24 člana obitelji Bin Laden i preko 100 Saudijaca.

James Bath, koji je upravljao novcem obitelji Bin Laden u SAD-u, bio je bliski Bushev prijatelj.

Kontrolirana eksplozija?

Samo šest sati nakon što su se urušili Blizanci rodila se prva teorija zavjere. Tornjevi su srušeni kontroliranom eksplozijom. Ni dan danas nitko ne može uvjeriti teoretičare zavjere da su se tornjevi, koji su građeni kako bi izdržali udar putničkog aviona, urušili zbog udara aviona i požara koji je uslijedio.

Jedno od pitanja koje je zaintrigiralo teoretičare je kako su neki ljudi uspjeli sići s katova iznad udara aviona na katove ispod prije samog urušavanja. Mnogi od njih, kao i preživjeli i vatrogasci, čuli su niz eksplozija.

Druga zagonetka je kako projektantima nije palo na pamet da će avion, koji bi eventualno udario u neboder, biti pun goriva.

Fizičar Steven E. Jones sa sveučilišta Brigham, arhitekt Richard Gage, softverski inženjer Jim Hoffman i teolog David Ray Griffin uvjereni su da je postojao još jedan faktor - supertermit.

Ostatke te snažne eksplozivne naprave pronašli su u ruševinama "Blizanaca". Sami termit može se naći u svakodnevnim stvarima kao što su čelične konstrukcije ili temeljna boja, ali supertermit je vrsta koja je modificirana da može reagirati na nižim temperaturama, a dostupna je vjerojatno samo vojsci. U sastavu je otkrivena i nepoznata organska tvar koja bi mogla biti nanotehnološki proizvod zbog čega su ga prozvali nanotermit.

Što je bilo s letom 93?

Jedini avion koji nije taj dan udario u metu bio je Let 93. Putnici su čuli što se dogodilo "Blizancima" i Pentagonu i slutili su kakva im je sudbina. Suprotstavili su se teroristima i srušili avion u polje. Međutim, jedna teorija tvrdi da je taj avion srušila američka vojska.

Veliki dijelovi aviona, uključujući i motor, pali su kilometrima dalje od mjesta nesreće, što nije uobičajeno za "normalnu zrakoplovnu nesreću".

Zrakoplov je pogodio projektil jer je vojska sada već znala koji je plan terorista. Svjedoci su vidjeli mali avion iznad putničkog prije pada. Dok zagovornici teorije vjeruju da je upravo taj avion srušio Let 93, FBI tvrdi da je to bio poslovni avion Dassault Falcon kojega su tražili da se spusti niže i nadgleda udar.

200 tisuća tona čelika

Nakon urušavanja Blizanaca srušila se i susjedna zgrada WTC 7 od 47 katova za samo 6,6 sekundi u popodnevnim satima. U nju nije udario zrakoplov, a službeni uzrok je požar.

Stručnjaci su tražili novu istragu jer mnogima nije bilo jasno kako se 200 tisuća tona čelika uspjelo tako brzo dezintegrirati i urušiti.

U Pentagon udarila raketa?

Glavno pitanje koje se postavlja u ovoj teoriji je kako je avion s promjerom od 37 metara, koji je udario u Pentagon, napravio rupu od samo pet metara.

Sljedeće pitanje bilo je kako su piloti početnici uspjeli tako lako manevrirati golemom letjelicom.

Najveći zagovornik teorije da u Pentagon nije udario Boeing već raketa je Jim Hoffman, a francuski novinar i politički aktivist Thierry Meyssan napisao je na tu temu knjigu pod nazivom "9/11: Velika laž".

Za tijela koja su pronađena u Pentagonu tvrde da su naknadno postavljena, a pozivi iz aviona lažirani. Zbog velikog interesa javnosti i temeljem Zakona o slobodi informacija, američke vlasti morale su 2006. godine prikazati snimke nadzornih kamera iz Pentagona i obližnjih zgrada medijima. Nitko nije jasno vidio avion. Vidjeli su bijelu grudu, bijeli udar i tanku bijelu mrlju.

Službeno objašnjenje ponudio je profesor građevinarstva Mete Sozen sa Sveučilišta Purdue u Indiani. U trenutku udara, jedno krilo aviona udarilo je u tlo, a drugo u nosive stupove, zato je rupa bila tako mala. Šteta je dodatno umanjena jer je to krilo Pentagona nedugo prije napada renovirano.

Iza svega stoji CIA?

Oni koji ne vjeruju da iza napada stoji Bin Laden, uvjereni su da su odgovorni čelni ljudi CIA-e i Mossada, a razlog - da bi Amerikanci imali povod za vojnu intervenciju u Afganistanu i Iraku.

Postoji i teorija da su Amerikanci bili pred financijskim kolapsom prije napada, teroristički napad bio im je idealno opravdanje za krah.

U ruševinama Blizanaca i WTC 7 nestali su brojni dokumenti tajnih i državnih službi, ali i banke JP Morgan. Od 950 milijuna u zlatnim polugama pronađeno je samo 230 milijuna.

Zakupac zaradio od police osiguranja

Nebodere WTC-a zakupio je Larry Silverstein u lipnju. Osigurao je tornjeve i od terorističkog napada. Silverstein je nakon napada i postignutog dogovora s osiguravateljem bio "teži" za 4,5 milijarde dolara. Međutim, on je i taj koji je izgradio novi WTC na mjestu srušenih "Blizanaca".

Sporna je bila i povećana trgovina dionicama United Airlinesa i American Airlinesa nekoliko dana prije napada, a vrijednost dionica očekivano je pala nakon 11. rujna.

Zašto se toliko čekalo na ubojstvo Bin Ladena?

Godinama nakon terorističkog napada, svijet je strepio od Osame bin Ladena. A onda su Amerikanci krenuli u brzu akciju. Nakon što ga godinama nisu mogli pronaći, jer se nije služio modernom tehnologijom, otkrili su njegovo skrovište u Abbottabadu. U kratkoj akciji 2. svibnja 2011. godine ubili su najtraženijeg čovjeka svijeta.

Ipak, prema nekim teorijama, Bin Laden odavno je mrtav ili čak još živ. Washington je zabranio da se objavljuje slika tijela kako se ne bi dodatno isprovocirali ekstremisti.

Al Qaida je potvrdila smrt vođe, ali Pakistanci koji su ušli u kuću nakon akcije tvrdili su da nema dokaza o njegovoj smrti.

Bin Ladenovo tijelo bačeno je more, na nepoznatu lokaciju. Prije toga analizirali su DNK. Naime, prema islamu tijelo mora biti pokopano u roku od 24 sata, a Amerikanciu su ga odlučili baciti u more da njegov grob ne bi postao atrakcija za ekstremiste.

POGLEDAJTE VIDEO: Europski obavještajci na nogama, Ursula prisilno sletjela u Bugarsku: Sumnja bačena na Ruse