Snimka je bacila sumnju, a Trump je sada potvrdio: 'Legendarni Charlie Kirk je mrtav'

Charlie Kirk, osnivač konzervativne organizacije za mlade aktiviste Turning Point USA, preminuo je nakon što je upucan tijekom događaja na Sveučilištu Utah Valley u srijedu. Kirk je u javnosti imao reputaciju Trumpova saveznika.

Vijest o Kirkovoj smrti objavio je Donald Trump na svojoj platformi Truth Social: 'Veliki, pa čak i legendarni, Charlie Kirk, je mrtav'.

Osumnjičenik za pucnjavu na političkog aktivista još uvijek nije uhićen, potvrdio je izvor iz policije za CNN, iako je ranije sveučilište objavilo da je netko priveden. Glasnogovornik sveučilišta Scott Trotter izjavio je i za Deseret News da osumnjičenik nije u pritvoru, odnosno osoba koja je nakon pucnjave privedena naknadno je puštena na slobodu.

Kirk, kojeg je na događaj pozvala studentska udruga, govorio je u srijedu poslijepodne kada je napadač zapucao iz zgrade udaljene oko 200 metara od mjesta događaja, rekao je glasnogovornik za CNN. Sveučilište je isprva na društvenim mrežama objavilo da je osoba uhićena, no ta se informacija pokazala netočnom.

Svi su se razbježali

Scott Trotter, glasnogovornik Sveučilišta Utah Valley rekao je da je oko 12.25 po lokalnom vremenu "odjeknuo hitac u dvorištu sveučilišta, u blizini studentske menze, dok je Charlie Kirk započinjao svoj nastup". Dodao je da je kampus zatvoren do kraja dana.

Američki kongresnik Jason Chaffetz, koji je bio na događaju sa svojom kćeri, izjavio je za Fox News da je nasilje bilo "šokantno". "Svi su se bacili na pod i razbježali", rekao je Chaffetz. "Metak je došao ravno prema njemu." Dodao je da je s Kirkom razgovarao neposredno prije početka skupa.

Nakon pucnja ljudi su počeli panično bježati i nastao je kaos.

Pojavio se video pucnjave

U video objavama koje kruže društvenim mrežama, vidi se kako je Kirk pogođen dok sjedi i govori ispod šatora u dvorištu Sveučilišta Utah Valley.

Kirk je bio tamo u sklopu turneje ‘The American Comeback‘. BBC Verify je potvrdio autentičnost nekoliko snimki pucnjave koji su objavljeni na internetu, piše BBC. Na snimci se vidi Charlie Kirk kako sjedi sam ispod šatora s nekoliko drugih koji stoje u blizini. Dok Kirk govori, čuje se glasan prasak.

"O, moj Bože!" čuje se kako govori jedna osoba. "Naprijed! Trči, trči, trči!" viče druga dok publika bježi.

Bivši američki kongresmen Jason Chaffetzkoji je bio na događaju sa svojom kćeri i koji je razgovarao s njim neposredno prije početka događaja rekao je za Fox News što se dogodilo kada je Kirk upucan.

"Svi su pali na pod i zatim se razbježali. Hitac je točno pogodio Charlieja", kazao je Chaffetz koji je nasilje nazvao 'šokantnim'.

Tko je Charlie Kirk?

Charlie Kirk bio je vodeći je glas među mladim pobornicima Donalda Trumpa u Sjedinjenim Državama i redovit organizator i sudionik debata sa studentima u sveučilišnim kampusima.

Taj se 31-godišnjak etablirao kao ključna figura u Trumpovoj kampanji za ponovno preuzimanje Bijele kuće prošle godine. Njegova organizacija Turning Point organizirala je masovnu kampanju od vrata do vrata u ključnim izbornim državama.

Njegov utjecaj, a imao je 6,9 milijuna pratitelja na Instagramu i 3,8 milijuna na YouTubeu, uvelike je pomogao Trumpu da privuče mlade američke muškarce promovirajući tradicionalnu koncepciju obitelji. Visok i tamnokos govornik, uvijek spreman na provokaciju, koji se zalagao za pravo nošenja vatrenog oružja, već je nekoliko godina obilazio sveučilišne kampuse i ondje organizirao debate.

Kontroverzni skupovi sa studentima

Na tim skupovima pozivao je studente na raspravu s njim, pred njegovim kamerama i stotinama pristaša. Bila mu je to prilika da razvije svoju radikalnu retoriku pred nepripremljenim protivnicima. Zalagao se, među ostalim, za "iskorjenjivanje pobačaja" i suzbijanje migracija.

"Charlie Kirk je karizmatični kršćanski nacionalist, koji služi kao glasnogovornik trumpizma i ekstremističkih ideja", sažela je Kyle Spencer, autorica knjige pri čijem je pisanju nekoliko godina pratila njegov omladinski pokret, Turning Point USA.

Ta je organizacija, koju je Kirk osnovao 2012., kad mu je bilo 18 godina, postala najveća konzervativna omladinska skupina u Sjedinjenim Državama. Ima 'vojsku' entuzijastičnih aktivista, od kojih su neki autobusima prevezeni u Washington na demonstracije 6. siječnja 2021. koje su dovele do invazije na Kapitol.

Napustio fakultet i postao aktivist

Podrijetlom iz predgrađa Chicaga, Charlie Kirk napustio je fakultet kako bi se posvetio aktivizmu. Brzo su ga prihvatili bogati republikanski donatori, te je na kraju postao blizak obitelji Trump. Tijekom pobjedničke kampanje 2016. godine, služio je kao osobni asistent milijarderovom sinu, Donaldu Trumpu Jr.

Elokvencija mu je omogućila da postane redoviti komentator na konzervativnom kanalu Fox News, a kasnije i voditelj vrlo popularnog dnevnog podcasta.

Na internetu godinama širi dezinformacije o navodno "ukradenim" izborima 2020. i pandemiji covida. Njegove laži ponekad su i završavale u ustima bivšeg predsjednika.

