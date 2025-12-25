Blagdani u tišini: Kako je slaviti Božić u zemlji u kojoj je zabranjen?

Kad je Il-yong Ju bio dijete, svakog 25. prosinca u njegovu malom, izoliranom selu na sjeveru Sjeverne Koreje događalo se nešto neobično. Njegov djed bi ga poslao u planine da posiječe bor. Kad bi ga donio kući, na grane bi vješali male kuglice od pamuka, ispričao je za Ju za SkyNews. Nitko nije znao zašto.

U mnogim dijelovima svijeta to je prepoznatljiv božićni običaj. No u Sjevernoj Koreji Božić ne postoji – 25. prosinca je običan radni dan, a kršćanstvo je praktički zabranjeno.

"Nismo znali što to znači. Samo nam je djed govorio da ljudi u drugim zemljama toga dana ukrašavaju drvce", prisjeća se Ju. Susjedi su ga nazivali "yolka", novogodišnjim drvcem poznatim u ruskom govornom području. Budući da se kršćanstvo u zemlji sustavno potiskuje, nitko u selu nije znao pravo podrijetlo tog običaja, pa obitelj nije imala problema s vlastima.

To je, kaže Ju, bilo moguće jer je selo bilo iznimno malo i izolirano – tek tridesetak kućanstava, daleko od nadzora režima u Pjongjangu.

Zabranjeni radio i državni agenti na vratima

Pravi razlog tajnog "božićnog drvca" otkrio se kasnije. Ju-ova obitelj potajno je slušala ilegalne strane radio-postaje. Najčešće su hvatali signal južnokorejskog kršćanskog programa FEBC-a (Far East Broadcasting Company), koji se u ranim jutarnjim satima mogao čuti i u Sjevernoj Koreji.

"To je bio naš prvi susret s evanđeljem i kršćanstvom", kaže Ju. Rizik je bio ogroman. Državni agenti su nenajavljeno ulazili u kuće i provjeravali radio-prijemnike. Ako bi netko bio uhvaćen u slušanju kršćanskog programa, mogao je završiti u političkom zatvoru – ili biti pogubljen.

"Zatvarali smo prozore, pokrivali ih dekama i stišavali radio. Doslovno smo riskirali život", prisjeća se. Radio-emisije promijenile su sudbinu njegove obitelji. One su potaknule njegova oca da pobjegne iz zemlje. Nakon što se domogao Južne Koreje, organizirao je bijeg za obitelj. Ju, majka i sestra pobjegli su u listopadu 2009. godine.

Bijeg, vjera i nova sloboda

Ju je tada bio dijete. Prešao je granicu s Kinom i putovao kroz tri zemlje prije nego što je stigao u Južnu Koreju. Boraveći kod misionara, počeo je razumijevati vjeru o kojoj je slušao godinama.

"U autobusu, dok smo putovali kroz Kinu, izmolio sam prvu molitvu i prihvatio kršćanstvo", kaže. Tek u Južnoj Koreji shvatio je da je njegov djed cijelo vrijeme pokušavao prenijeti znanje o Božiću i vjeri – koliko je to uopće bilo moguće u Sjevernoj Koreji.

Kasnije je prepoznao i druge "skrivene" biblijske priče koje su kružile zemljom bez objašnjenja. Jedna od njih bila je priča o muškarcu i ženi u vrtu – za koju je kasnije shvatio da je riječ o Adamu i Evi. Godinama poslije uspjeli su stupiti u kontakt s čovjekom koji ju je prenosio. Ispostavilo se da je bio misionar koji se potajno vratio u Sjevernu Koreju.

Cijena vjere

Cijena takvog djelovanja bila je strašna. Juova teta i cijela njezina obitelj poslani su u politički logor samo zato što je djed bio kršćanin.

"Iz tih logora se ne izlazi živ. To su logori ropstva i mučenja", kaže Ju. Sudbina njegove tete i danas je nepoznata.

Slične tragedije Ju danas susreće i kroz rad u organizaciji TIMJ, koja se bavi ljudskim pravima u Sjevernoj Koreji. Neki članovi podzemne crkve s kojima su surađivali uhvaćeni su i poslani u logore. Nitko ne zna jesu li živi.

Organizacija Open Doors proglasila je Sjevernu Koreju zemljom s najtežim progonom kršćana u svijetu za 2025. godinu. Na vrhu te liste nalazi se gotovo neprekidno od 2002. godine.

Susret s Trumpom

Ju vjeruje da režim strahuje od kršćanstva jer bi ono moglo razotkriti ideologiju Juche. "Ako iz Biblije maknete Boga i umjesto njega stavite Kim Il-sunga, Kim Jong-ila ili Kim Jong-una, dobit ćete Juche", kaže.

Godine 2019. Ju je svoju priču iznio i u Bijeloj kući, tijekom susreta s tadašnjim američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Govorio je o progonu kršćana i sudbini svoje obitelji.

Danas Ju živi u Seulu. Badnjak ondje izgleda potpuno drukčije nego u zemlji iz koje je pobjegao. "Okupljamo se u crkvi, pjevamo, molimo se, dijelimo obroke i poklone. Božić sada mogu slaviti slobodno", kaže.

Ipak, poruka koju želi poslati svijetu ostaje ista: "Kad ljudi pomisle na Sjevernu Koreju, vide nuklearno oružje i diktatora. Ja želim da vide ljude. Njihove priče, strahove i nadu u slobodu."

