Upucan Charlie Kirk, procurile uznemirujuće snimke! Trump: 'Svi se moramo moliti za njega. Sjajan tip'

Charlie Kirk, osnivač konzervativne organizacije za mlade aktiviste Turning Point USA, upucan je tijekom događaja na Sveučilištu Utah Valley u srijedu. Krik u javnosti ima reputaciju Trumpova saveznika.

U video objavama koje kruže društvenim mrežama, vidi se kako je Kirk pogođen dok sjedi i govori ispod šatora u dvorištu Sveučilišta Utah Valley. Kirk je bio tamo u sklopu turneje ‘The American Comeback‘.

Osumnjičenik je u pritvoru, a u upozorenju se navodi da je na kampusu ispaljen jedan hitac prema gostujućem govorniku, piše ABCNews.

Pray for Charlie Kirk. He understood the risks and courageously put himself out there anyway. pic.twitter.com/BkKZc6oDpi — Dale Stark (@DaleStarkA10) September 10, 2025

This is the man that shot Charlie Kirk, the mainstream media has rotted the minds of our nations elderly to the point they are becoming terroristspic.twitter.com/QsGmLegy7H — Harrison Krank (@HarrisonKrank) September 10, 2025

Senator iz Utaha Mike Lee rekao je da "pažljivo prati situaciju na Sveučilištu Utah Valley". "Molim vas, pridružite mi se u molitvi za Charlieja Kirka i studente okupljene tamo", rekao je na društvenim mrežama.

Potpredsjednik JD Vance također je u emisiji X rekao: "Pomolite se za Charlieja Kirka, istinski dobrog čovjeka i mladog oca."

Američki predsjednik Donald Trump reagirao je na vijest o atentatu na Charlieja Kirka. "Svi se moramo moliti za Charlieja Kirka, koji je upucan“, napisao je na Truth Socialu. "Sjajan tip od glave do pete. BOG GA BLAGOSLOVIO!", dodao je.

BBC-ov novinar, koji izvještava iz Bijele kuće Bernd Debusmann Jr. je napisao: "Mlada službenica je uzdahnula i uzviknula "o moj Bože, Charlie Kirk je upucan!" dok sam stajao ispred ureda visokog dužnosnika Bijele kuće. To je izazvalo još više uzdaha kod ostalih zaposlenika Bijele kuće u blizini. Službenica je ustala od svog stola, još uvijek gledajući u telefon, a zatim je brzo izašla iz prostorije".

