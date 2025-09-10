Za Ursulu ovaj dan nema kraja: Incident u Poljskoj, godišnje obraćanje, a u ponoć je čeka novi test

Krajnja desnica i ljevica Europskog parlamenta formalno će u ponoć zatražiti glasanje o nepovjerenju predsjednici Europske komisije Ursuli von der Leyen. Potez će uslijediti svega nekoliko sati nakon velikog godišnjeg obraćanja von der Leyen o stanju Unije u Europskom parlamentu u Strasbourgu.

Posljednje glasanje o nepovjerenju šefica Komisije "preživjela" je prije dva mjeseca, no ono je naglasilo izrazitu političku fragmentaciju EU-a.

"EU je danas slabija nego ikad zbog upornog neuspjeha predsjednice Komisije u rješavanju najhitnijih izazova", navodi krajnja desnica u svom prijedlogu, koji je na uvid dobio Politico.

Osim toga, von der Leyen optužuju za nedostatak transparentnosti i odgovornosti, a posebno kritiziraju Mercosur trgovinski sporazum i carinski sporazum sa Sjedinjenim Američkih Državama.

Glasanje o nepovjerenju u listopadu?

Ljevica također kritizira trgovinsku politiku Komisije, no više im smeta neaktivnost izvršne vlasti EU usred izraelskog rata u Gazi.

Iako je predsjednika EK u govoru u stanju Unije najavila prijedlog sankcija protiv izraelskih ministara i doseljenika, vodstvo ljevičarske skupine ocijenilo je da to nije dovoljno.

Prema pravilima parlamenta, prijedlog za izglasavanje nepovjerenja može se podnijeti sa 72 potpisa samo dva mjeseca nakon prethodnog, inače zastupnicima trebaju 144 glasa. Posljednji prijedlog za izglasavanje nepovjerenja datira od 10. srpnja, što znači da grupe najranije svoje prijedloge mogu predati u ponoć.

Rasprava i glasanje o nepovjerenju mogli bi uslijediti već u listopadu.

