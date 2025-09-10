Beba umrla na putu do bolnice, otac ju sam morao voziti: 'Rekli su da nemaju slobodno sanitetsko vozilo'

Jedanaestomjesečna beba iz Konjica preminula je u nedjelju na putu do bolnice u Mostaru gdje su je vozili roditelji jer im je rečeno da nema dostupnih sanitetskih vozila.

Dječak iz BiH je dobio visoku temperaturu te je odvezen u Opću bolnicu Konjic gdje je utvrđena i previsoka razina šećera u krvi. Budući da je beba bila u lošem stanju, roditelji su tražili da ih u Sveučilišnu kliničku bolnicu Mostar odvezu sanitetskim vozilom.

Roditelji tvrde da im je rečeno da mogu dobiti uputnicu, ali da nemaju vozila na raspolaganju pa da sami moraju odvesti dijete.

Uspjeli su alarmirati policiju koja ih je pod rotacijama vodila do Mostara, a u pomoć im je krenulo vozilo Hitne pomoći mostarskog Doma zdravlja Stari grad.

U bolnicu stigao bez znakova života

BiH mediji pišu da je dječačić bio bez znakova života kada ga je iz automobila oca, preuzela ekipa Hitne pomoći.

Iako je mostarski tim dovezao dijete u bolnicu, nije mu bilo pomoći. Beba je umrla na putu do bolnice, unatoč pokušajima reanimacije.

"Možemo potvrditi da je jedanaestomjesečni dječak iz Konjica u nedjelju dovezen na CUM SKB Mostar bez znakova života. Liječnici su ga pokušali reanimirati, ali nažalost, bilo je bezuspješno", kazali su iz mostarske bolnice za Bljesak.info.

U međuvremenu je pokrenuta istraga, a slučaj je prijavljen Policijskoj upravi Konjic.

"Uzeti su uzorci koji se šalju na analizu. Po nalogu tužitelja naređena su sva potrebna vještačenja te se poduzimaju druge mjere i radnje u cilju utvrđivanja činjenica", potvrdila je Ana Rajič iz Tužiteljstva Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Opća bolnica Konjic je za portal Novikonjic.ba poručila da nije istina da nisu imali vozilo i bolničkog osoblja, no nisu objasnili zašto su roditelji sami vozili dijete u bolnicu u Mostar.

