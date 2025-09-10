Sve oči uperene u Rusiju, a Dodik tamo: Došao se žaliti na sankcije i traži podršku

Bivši predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik u srijedu je nastavio posjet Moskvi i tijekom dana se odvojeno sastao sa Sergejom Šojguom, tajnikom Vijeća za nacionalnu sigurnost Rusije te s Jurijem Ušakovom, savjetnikom ruskog predsjednika Vladimira Putina.

U nastojanju da učvrsti svoju političku poziciju nakon što je ostao bez mandata predsjednika RS zbog toga što je osuđen na godinu dana zatvora, Dodik je ranije potražio potporu u Beogradu i Budimpešti a u utorak je s istim ciljem stigao u Moskvu.

Tamo ga je najprije primio šef ruske diplomacije Sergej Lavrov koji mu je pred novinarima obećao nastavak potpore a slično je u srijedu ponovio i Šojgu.

Dodik se žalio na zapadne pritiske

U uvodnom dijelu sastanka kojega su mogli snimiti kamermani, Šojgu je rekao da su na dnevnom redu zbivanja u BiH ali i Srbiji.

"Naravno, situacija je dosta napeta a nadamo se da će mjere koje poduzima RS, a Rusija je podupire, dati rezultate", kazao je Šojgu, bivši ministar obrane Rusije koji je tu dužnost obnašao u vrijeme kada je počela agresija na Ukrajinu.

Dodik je pak tijekom susreta rekao kako je uvjeren da je stanje "pod kontrolom". Potužio se na pritiske koji na njega dolaze sa Zapada.

"Zapadnjaci i dalje pokušavaju eliminirati svakog tko im nije po volji, posebice (to čine) Njemačka i Britanija. Oni žele da završe, nezavršen posao na Balkanu i sankcioniraju svakog tko im nije po volji", izjavio je Dodik.

London i Berlin najveći neprijatelji RS-a

On se i u utorak, kada je zajedno s Lavrovom govorio pred novinarima, obrušio na vlasti u Londonu i Berlinu označivši ih najvećim neprijateljima RS i njega osobno ponavljajući stare teze kako se sada nada većem razumijevanju iz Washingtona, odnosno iz kruga administracije Donalda Trumpa.

Ta njegova očekivanja do sada nisu dala nikakve rezultate a Dodik je u utorak u Moskvi ustvrdio da je to rezultat nastavka djelovanja "duboke države", odnosno ljudi koji su radili za administracije predsjednika iz redova demokrata.

Njegova je ocjena kako su takvi još uvijek zaduženi za BiH pa stoga nema nikakvih rezultata pokušaja političara iz Banje Luke da im se uz pomoć lobista bliskih republikancima ukinu sankcije.

'Krizni veleposlanik' stigao u Sarajevo

Mediji u BiH objavili su da je na čelu američkog veleposlanstva ovog tjedna došlo do rotacije, ali na razini otpravnika poslova jer novi veleposlanik nije imenovan otkako je bivšem Michaelu Murphyju u veljači istekao mandat.

Sada je poziciju otpravnika poslova preuzeo John Ginkel, karijerni diplomat koji je u Sarajevo stigao izravno iz Kijeva gdje je bio na istoj poziciji "broja dva".

On bi navodno trebao ostati u BiH najmanje godinu dana a mediji ga nazivaju "kriznim veleposlanikom" jer je on ranije bio u američkoj misiji u Afganistanu te jedan od dužnosnika u Uredu za borbu protiv terorizma pri State Departmentu.

Ranije je bio u diplomatskoj službi na Kosovu, ali i u Sarajevu.

