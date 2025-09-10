Poljska aktivirala članak 4 NATO-a! Evo o čemu on točno govori: 'Ovo je tek početak'

Poljski premijer Donald Tusk sazvao je jutros u 8 sati sastanak vlade nakon što su tijekom noći poljski i NATO-ovi zrakoplovi srušili nekoliko ruskih dronova.

"Večeras je poljski zračni prostor narušio veliki broj ruskih dronova. Ti dronovi, koji su predstavljali izravnu prijetnju, srušeni su“, rekao je Tusk.

U svom obraćanju dotaknuo se i članka 4 NATO saveza koji, inače, znači hitno sazivanje sastanka između saveznika radi konzultacija.

"Savezničke konzultacije sada su poprimile oblik formalnog zahtjeva za aktiviranje članka 4. Sjevernoatlantskog ugovora", rekao je i nastavio: "Odluci o aktiviranju članka 4. prethodile su moje konzultacije s predsjednikom. Ovo je naša zajednička preporuka i zajednička odluka".

Naglasio je da je "ovo tek početak".

Oglasio se i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. "Ukrajina je spremna Poljskoj dostaviti sve potrebne podatke u vezi s ovim ruskim napadom. Također je spremna pomoći Poljskoj u izgradnji učinkovitog sustava upozorenja i zaštite od takvih ruskih prijetnji", rekao je Zelenski.

Predsjednik je najavio da će poljska vojska u roku od 48 sati imati potpunu analizu onoga što se dogodilo. Odlučio je sazvati Vijeće nacionalne sigurnosti.

Više od 20 dronova

Inače, iako su jutrošnje informacije bile da je iznad Poljske detektirano oko 10 dronova, poljski mediji navode sada da je riječ zapravo o više od 20, a najvjerojatnije 23, ruskih dronova koji su otkriveni tijekom noći, izvijestio je Rzeczpospolita, pozivajući se na Operativno zapovjedništvo poljskih oružanih snaga.

Tusk je inače danas rekao da "Nema razloga tvrditi danas da su u ratnom stanju. Dodao je: "Ali nema sumnje da ova provokacija prelazi postojeće granice i neusporedivo je opasnija s poljskog gledišta od svih prethodnih".

Potvrdio je i da je posljednji dron uništen u 6.45 sati, za sada je potvrđeno da su srušena njih tri, a moguće i više.

"U 22.06 sati vojska je primila informaciju o ruskom napadu na Ukrajinu. Sustavi su podignuti u stanje visoke pripravnosti, a aktivirani su i zrakoplovi za rano upozoravanje. Prvo kršenje poljskog zračnog prostora prijavljeno je u 23.30 sati. Posljednje je zabilježeno u 6.30 sati. To daje ideju o razmjerima operacije koja je trajala cijelu noć", rekao je Tusk.

Kasnije je na X-u zahvalio vojsci na reakciji.

"Hvala i čestitke Poljskom operativnom zapovjedništvu i našim NATO pilotima na obaranje ruskih dronova iznad Poljske. Djela govore više od riječi", napisao je premijer Donald Tusk.

Što je članak 4 NATO-a?

Puno citiraniji i u javnosti spominjani je članak 5 NATO saveza koji kaže da je napad na jednu članicu isto kao i napad na čitav NATO savez te obvezuje saveznike na zajedničku obranu.

Članak 4 predviđa hitne konzultacije članica ako neka od članica smatra da je njezina sigurnost, teritorijalni integritet ili politička neovisnost ugrožena.

