Ovo je karta koja pokazuje kojom putanjom su upali dronovi u Poljsku: 'Provokacija velikih razmjera'
NATO-ovi zrakoplovi oborili su letjelice koje su tijekom noći stigle iz Rusije
Objavljena je karta putanje dronova koji su sinoć lansirani iz Rusije. Na njoj se vidi putanja desetak letjelica koje prelaze granicu s Poljskom.
"Večeras je poljski zračni prosto narušio veliki broj ruskih zračnih letjelica. Ti dronovi, koji su predstavljali izravnu prijetnju, oboreni su“, rekao je premijer Donald Tusk na sastanku vlade.
"Najvjerojatnije imamo posla s provokacijom velikih razmjera. Ali istovremeno smo u konzultacijama s našim saveznicima, a ja sam u stalnom kontaktu s glavnim tajnikom NATO-a, kako bismo mogli jednako učinkovito odgovoriti na ovu vrstu prijetnje kao što smo to učinili večeras u sljedećih nekoliko sati, dana i dalje. Ovo je prvi put da su ruski dronovi oboreni iznad teritorija zemlje NATO-a i zato svi naši saveznici situaciju shvaćaju vrlo ozbiljno", rekao je.
Napomenuo je da nije bilo prijavljenih žrtava te da je potraga za ostacima srušenih dronova u tijeku. Dodao je da se zračne luke polako ponovno otvaraju, iako njihovo zatvaranje nije bilo zbog prijetnje napadom, već je bilo nužno zbog situacije i operativnih potreba poljskih pilota, obavljuje poljski portal wiadomosci.
Savjetnik ukrajinskog predsjednika Volodomira Zelenskog, Mihailo Podoljak, objavio je kartu koja prikazuje približne putanje leta ruskih dronova.
"Rusija je namjerno, promišljeno i sa specifičnom namjerom napala Poljsku dronovima. Ovo je nesumnjivo potpuno svjesna strategija. Cilj joj je testirati sustav mogućih zapadnih odgovora i dokazati da takav sustav ne postoji. Cilj je šokirati europske partnere Ukrajine, uplašiti ih i nagovoriti ih da odustanu od svoje podrške. Cilj je proširiti i eskalirati rat na europski teritorij. Cilj je naviknuti ih na ideju o mogućnosti i nužnosti rata", rekao je.
Podsjetimo, tijekom noći desetak ruskih dronova povrijedilo je poljski zračni prostor, podignuti su borbeni zrakoplovi NATO-a koji su oborili nekoliko letjelica. Stižu snimke mjesta gdje su pali. Ostaci jednog drona pali su na kuću u pograničnom mjestu s Bjelorusijom.
