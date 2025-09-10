Prva žena Europe danas drži svoj najvažniji govor: Što će reći o dronovima nad Poljskom?

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen danas će u 9 sati održati svoj godišnji govor o stanju Unije na plenarnoj sjednici Europskog parlamenta u Strasbourgu. Govor bi trebao trajati oko sat vremena, a uživo ga možete pratiti na net.hr-u.

U politički najvažnijem obraćanju na europskoj razini, von der Leyen će najaviti političke prioritete Komisije za iduću godinu, kao i rekapitulirati dosadašnja postignuća u 2025.

Dronovi koji su noćas oko ponoći ušli u zračni prostor Poljske - u trenutku kada je Rusija lansirala oko 100 dronova na Ukrajinu - tema su koju Von der Leyen neće moći ignorirati, a moguće je da će upravo tom temom otvoriti svoje najvažnije godišnje obraćanje.

Sve o upadu dronova na teritorij Poljske možete pratiti UŽIVO OVDJE.

Uskoro više...

POGLEDAJTE VIDEO: Ursula von der Leyen preživjela dramu u avionu: 'Naviknuti smo na ruska zastrašivanja'