Prva žena Europe danas drži svoj najvažniji govor: Što će reći o dronovima nad Poljskom?

Prva žena Europe danas drži svoj najvažniji govor: Što će reći o dronovima nad Poljskom?
U politički najvažnijem obraćanju na europskoj razini, von der Leyen će najaviti političke prioritete Komisije za iduću godinu

10.9.2025.
7:26
danas.hr
Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen danas će u 9 sati održati svoj godišnji govor o stanju Unije na plenarnoj sjednici Europskog parlamenta u Strasbourgu. Govor bi trebao trajati oko sat vremena, a uživo ga možete pratiti na net.hr-u.

U politički najvažnijem obraćanju na europskoj razini, von der Leyen će najaviti političke prioritete Komisije za iduću godinu, kao i rekapitulirati dosadašnja postignuća u 2025. 

Dronovi koji su noćas oko ponoći ušli u zračni prostor Poljske - u trenutku kada je Rusija lansirala oko 100 dronova na Ukrajinu - tema su koju Von der Leyen neće moći ignorirati, a moguće je da će upravo tom temom otvoriti svoje najvažnije godišnje obraćanje. 

Sve o upadu dronova na teritorij Poljske možete pratiti UŽIVO OVDJE

Uskoro više...

