Policajci zaustavili batmobil na ulici, ima i krila: Odvukla ga vučna služba

Policajci u njemačkom Adenauu tijekom vikenda su na ulici zaustavili Britanca koji je vozio ni manje ni više nego batmobil, javlja Fenix.

Riječ je inače o sportskom automobilu Chrysler Crossfire, kojeg je vozač pretvorio u vozilo kojeg koristi popularni superjunak. Na vrata je stavio Batmanov znak, a sa strane je dodao šišmiševa krila.

Foto: Polizei Adenau/screenshot

Preinake na koje se odlučio nisu bile u skladu s propisima i predstavljale su značajnu opasnost za ostale sudionike prometa. Nesvakidašnji auto zato je odvukla vučna služba.

Foto: Polizei Adenau/screenshot

Detalji akcije

Iz policije su dodali da su tijekom vikend akcije pokrenuli prekršajni postupak protiv osam ljudi zbog nepotrebnog stvaranja buke. Zaustavili su i tri pijana vozača, dok su dva nepropisno pretjecala s desne strane.

Mjerila se i brzinu na cesti B 258 gdje su zabilježili šest prekršaja. Najbrži je bio vozač sa 73 kilometara na sat na dionicu gdje je dozvoljeno voziti samo 50 na sat.

Isto tako, policajci su poručili da osam osoba nije predočilo potrebne dokumente ili na prednjem dijelu vozila nisu istaknuli registarsku oznaku.

