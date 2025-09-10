Šeik otkrio detalje izraelskog napada, pazite kad im je stiglo upozorenje: 'Ovo je stopostotna izdaja'

Katarski premijer šeik Mohammed bin Abdulrahman al-Thani kazao je u utorak da su posrednički napori dio identiteta Katara te da ga ništa neće obeshrabriti u toj ulozi, nekoliko sati nakon što je Izrael napao vođe Hamasa u Dohi.

Doha, uz Kairo i Washington, ključni je posrednik između Izraela i Hamasa tijekom rata u Gazi. "Katar se neće prestati truditi, te će učiniti sve što može kako bi zaustavio rat u Gazi, no ne mislim da će pregovori trenutačno uroditi plodom, nakon onoga čemu smo posvjedočili u današnjem napadu", kazao je na konferenciji za medije al-Thani.

Okrivio je Izrael za sabotažu, kako kaže, mogućnosti da se ostvari mir, oštro kritizirajući izraelskoga premijera Benjamina Netanyahua, za kojega je kazao da je izvršio "državni terorizam". Netanyahu je kazao da je napad "u potpunosti opravdan" te da je naredba za njega dana nakon napada u Jeruzalemu i gubitka četiriju izraelskih vojnika u Gazi.

Al-Thani kazao je da su američki dužnosnici Katar upozorili na napad 10 minuta nakon što je počeo, te je napad opisao kao "stopostotnu izdaju". "Katar zadržava pravo odgovoriti na ovaj bezočni napad i poduzet će sve potrebne mjere kako bi odgovorio", dodao je, kazavši da je okupljen pravni tim koji će se baviti odgovorom te zemlje na napad.

Oglasio se Trump

Američki predsjednik Donald Trump u utorak navečer oglasio se na svojoj platformi Truth Social i distancirao se od napada. Poručio je da je to bila odluka izraelskog predsjednika Benjamina Netanyahua, a ne njegova. "Jednostrano bombardiranje na teritoriju Katara, suverene države i bliskog saveznika Sjedinjenih Država, koji se trudi i hrabro riskira s nama u pokušaju posredovanja mira, ne pridonosi ciljevima ni Izraela ni Amerike", napisao je Trump u objavi.

"Međutim, uklanjanje Hamasa, koji je profitirao na patnji ljudi u Gazi, vrijedan je cilj", nastavio je Trump i kazao da je odmah uputio svojeg posebnog izaslanika Stevea Witkoffa da obavijesti Katarce o napadu. Witkoff je to učinio, ali prekasno da bi se napad zaustavio, tvrdi Trump.

"Smatram Katar snažnim saveznikom i prijateljem SAD-a, te mi je vrlo žao zbog mjesta na kojem se dogodio napad. Želim da SVI taoci i tijela poginulih budu oslobođeni, te da ovaj rat ZAVRŠI, ODMAH!", dodao je Trump i kazao da je i sam razgovarao s Netanyahuom.

"Premijer mi je rekao da želi postići mir. Vjerujem da ovaj nesretni incident može poslužiti kao prilika za MIR. Također sam razgovarao s emirom i premijerom Katara te im zahvalio na podršci i prijateljstvu prema našoj zemlji. Uvjerio sam ih da Uvjerio sam ih da se takvo što više neće dogoditi na njihovom tlu. Naložio sam državnom tajniku, Marcu Rubiju, da finalizira Sporazum o obrambenoj suradnji s Katarom", zaključio je američki predsjednik u objavi.

Poruka izraelskog veleposlanika

Izraelski veleposlanik u SAD-u Yechiel Leiter u intervjuu za Fox News upozorio je da će Izrael nastaviti ciljati Hamas. Pitali su ga i za komentar o kritikama koje su pristigle na napad, da nisu eliminirane sve planirane mete, kao i izjavi Bijele kuće da udari nisu doprinijeli ciljevima Izraela ili SAD-a. "Ako ih nismo uhvatili ovaj put, uhvatit ćemo ih sljedeći", istaknuo je Leiter, prenosi CNN.

"Hamas je upozoren. Gdje god bili, kad god bili, oni su upozoreni", dodao je veleposlanik.

POGLEDAJTE VIDEO: Trump je spreman prijeći na drugu fazu sankcija protiv Rusije!