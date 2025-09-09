Što ovo govori? SAD je bio upozoren od strane Izraela da će napasti Katar...

Izrael je upozorio Sjedinjene Države da priprema zračne napade na dužnosnike Hamasa u Katru, rekla je u utorak visoka dužnosnica Bijele kuće.

"Bili smo obaviješteni", rekla je dužnosnica koja je željela ostati neimenovana.

Kako navode agencije, u zajedničkom priopćenju izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i ministra obrane Israela Katza navodi se da je izraelski premijer nakon napada u Jeruzalemu naredio svojim sigurnosnim agencijama da pripreme napad na vodstvo Hamasa.

Navodi se da se prilika pružila ovog poslijepodneva i da su, uz punu potporu izraelskih obrambenih čelnika, zajedno odlučili dati zeleno svjetlo za napad.

Dodaje se da su IDF i Shin Bet bili obaviješteni o planovima za napad prošle noći.

U priopćenju se ističe da Netanyahu i Katz vjeruju da je napad opravdan jer je Hamasovo vodstvo stajalo iza napada na Izrael 7. listopada 2023. i pucnjave u Jeruzalemu u ponedjeljak.

Hamas je u utorak preuzeo odgovornost za taj oružani napad na autobusnu postaju u Jeruzalemu u kojem je poginulo šestero Izraelaca, a nekoliko je ozlijeđeno.

Ni Izrael niti Hamas nisu službeno potvrdili jesu li Hamasovi čelnici preživjeli napad u Katru ili su poginuli.