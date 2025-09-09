Lančane eksplozije zadrmale tvornicu, pogledajte jezivu snimku: Policajci odletjeli u zrak

Čak pet eksplozija, od koje su tri bile vrlo snažne, zatreslo je tvornicu vatrometa u napuljskom Pianura u utorak poslijepodne.

Odmah nakon izbio je požar, a stup dima vidio se iz nekoliko dijelova talijanskog grada.

Društvenim mrežama proširila se dramatična snimka koja je zabilježila početak lančanih detonacija. Čuju se dva glasna praska i vrisak ljudi, nakon kojih se gusti oblak dima diže nad zgradama.

BREAKING: Multiple blasts rock fireworks factory in Pianura, Naples in Italy...pic.twitter.com/FPeuDsHkbM — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) September 9, 2025

Ima ozlijeđenih

Uznemireni građani alarmirali su hitne službe, a na lice mjesta pojurili su vatrogasci, policajci i medicinsko osoblje. Unatoč ranijim izvješćima da je poginuo jedan zaposlenik tvornice, portal Virgilio javlja da je taj podatak demantiran te da nema smrtnih slučajeva.

Međutim, ozljede su zadobila trojica vatrogasaca i dvojica policajaca, koje je jedna eksplozija odbacila u zrak. Srećom, nisu teže ozlijeđeni, no iz predostrožnosti su prebačeni u bolnicu, piše Napoli Today.

