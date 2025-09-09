STRAVA U SUSJEDSTVU /

Lančane eksplozije zadrmale tvornicu, pogledajte jezivu snimku: Policajci odletjeli u zrak

Foto: X/screenshot

Uznemireni građani alarmirali su hitne službe, a na lice mjesta pojurili su vatrogasci, policajci, medicinsko osoblje

9.9.2025.
19:10
Erik Sečić
X/screenshot
Čak pet eksplozija, od koje su tri bile vrlo snažne, zatreslo je tvornicu vatrometa u napuljskom Pianura u utorak poslijepodne.

Odmah nakon izbio je požar, a stup dima vidio se iz nekoliko dijelova talijanskog grada.

Društvenim mrežama proširila se dramatična snimka koja je zabilježila početak lančanih detonacija. Čuju se dva glasna praska i vrisak ljudi, nakon kojih se gusti oblak dima diže nad zgradama. 

Ima ozlijeđenih 

Uznemireni građani alarmirali su hitne službe, a na lice mjesta pojurili su vatrogasci, policajci i medicinsko osoblje. Unatoč ranijim izvješćima da je poginuo jedan zaposlenik tvornice, portal Virgilio javlja da je taj podatak demantiran te da nema smrtnih slučajeva. 

Međutim, ozljede su zadobila trojica vatrogasaca i dvojica policajaca, koje je jedna eksplozija odbacila u zrak. Srećom, nisu teže ozlijeđeni, no iz predostrožnosti su prebačeni u bolnicu, piše Napoli Today

