Papa Lav zabrinut zbog izraelskog napada na Katar: 'Situacija je veoma ozbiljna'

Papa Lav, koji u pravilu izbjegava javno govoriti bez pripreme, u utorak je izrazio neuobičajeno snažnu zabrinutost glede posljedica izraelskog napada u Katru, kazavši da je situacija "veoma ozbiljna".

"Trenutno postoje neke veoma ozbiljne vijesti: napad Izraela na neke vođe Hamasa u Katru", kazao je papa novinarima pred svojim ljetnikovcem u Castel Gandolfu.

"Cijela situacija je veoma ozbiljna", rekao je Lav.

"Ne znamo u kojem će se smjeru stvari razvijati. Veoma je ozbiljno".

Papa Lav drži se opreznijeg diplomatskog rječnika Vatikana, za razliku od njegovog prethodnika pape Franje, no sve više kritizira izraelsku vojnu kampanju u Gazi.

Izrazio žaljenje zbog tragične situacije

Papa se u Vatikanu prošlog tjedna sastao s izraelskim predsjednikom Isaacom Herzogom nakon čega je Vatikan objavio da je Lav na sastanku izrazio žaljenje zbog "tragične situacije u Gazi".

Lav je u utorak govorio nakon izvješća o izraelskom napadu u Dohi, za koji je Izrael rekao da su meta bili Hamasovi čelnici, uključujući Halila al-Haju, jednog od glavnih vođa organizacije i njenog pregovarača.

"Moramo nastaviti raditi i inzistirati na miru", poručio je papa novinarima, koji su također tražili da komentira situaciju u Gazi.

Lav je kazao da je pokušao nazvati župnika jedine katoličke crkve u Gazi Gabriela Romanellija koji je često razgovarao s Franjom.

Vatikan ranije nije objavio je li Lav osobno razgovarao s Romanellijem.

Lav je utorak proveo u Castel Gandolfu, oko sat vremena vožnje južno od Rima, a kasno poslijepodne se vraća u Vatikan.

