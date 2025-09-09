BIZARNA NESREĆA /

Škodom uletio u vikendicu pa zaglavio na trijemu: 'Sam Bog ga je spasio'

Škodom uletio u vikendicu pa zaglavio na trijemu: 'Sam Bog ga je spasio'
Foto: Rina/screenshot/društvene Mreže

Mediji javljaju da je veća tragedija izbjegnuta pukom slučajnošću - u trenutku slijetanja u dvorištu su se nalazili radnici

9.9.2025.
16:06
Erik Sečić
Rina/screenshot/društvene Mreže
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Vozač Škode beogradskih tablica u ponedjeljak je bio glavni akter nesvakidašnje nesreće na magistralnom putu Čačak - Požega u Srbiji.

Izgubio je kontrolu nad vozilom, sletio s puta i udario ravno u vikendicu koja se nalazi na obali Zapadne Morave. Nakon sudara, auto je ostao visjeti na trijemu. 

'Sam Bog ga je spasio'

"Udario je u trijem vikendice, automobil je ostao visjeti i na svu sreću nije teško ozlijeđen. Ne znamo što bi bilo da je uletio u rijeku, sam Bog ga je spasio", ispričali su mještani za Regionalnu informativnu novinsku agenciju (RINA), a prenio je Blic.rs.

Mediji također javljaju da je veća tragedija izbjegnuta pukom slučajnošću - u trenutku slijetanja u dvorištu su se nalazili radnici. 

Nakon bizarne nesreće, vozača je u svjesnom stanju vozilo Hitne pomoći prevezlo u bolnicu u Čačku. 

POGLEDAJTE VIDEO: U teškoj prometnoj nesreći u Karlovcu poginula pješakinja

SrbijaAutomobilškodaVikendica
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
BIZARNA NESREĆA /
Škodom uletio u vikendicu pa zaglavio na trijemu: 'Sam Bog ga je spasio'