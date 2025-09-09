Škodom uletio u vikendicu pa zaglavio na trijemu: 'Sam Bog ga je spasio'
Mediji javljaju da je veća tragedija izbjegnuta pukom slučajnošću - u trenutku slijetanja u dvorištu su se nalazili radnici
Vozač Škode beogradskih tablica u ponedjeljak je bio glavni akter nesvakidašnje nesreće na magistralnom putu Čačak - Požega u Srbiji.
Izgubio je kontrolu nad vozilom, sletio s puta i udario ravno u vikendicu koja se nalazi na obali Zapadne Morave. Nakon sudara, auto je ostao visjeti na trijemu.
'Sam Bog ga je spasio'
"Udario je u trijem vikendice, automobil je ostao visjeti i na svu sreću nije teško ozlijeđen. Ne znamo što bi bilo da je uletio u rijeku, sam Bog ga je spasio", ispričali su mještani za Regionalnu informativnu novinsku agenciju (RINA), a prenio je Blic.rs.
Mediji također javljaju da je veća tragedija izbjegnuta pukom slučajnošću - u trenutku slijetanja u dvorištu su se nalazili radnici.
Nakon bizarne nesreće, vozača je u svjesnom stanju vozilo Hitne pomoći prevezlo u bolnicu u Čačku.
