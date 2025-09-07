Horor na pješačkom, kamion udario tinejdžera pa ga odbacio na drugi: 'Glavom je udario u staklo'

Tinejdžer (15) iz Niša u Srbiji u srijedu ujutro zadobio je ozljede nakon jezive prometne nesreće dok je išao prema školi.

Kako u nedjelju javlja Blic.rs dječaka je na pješačkom prijelazu na Somoborskom bulevaru udarilo teretno vozilo koje ga je potom odbacilo na drugo teretno vozilo. Dva vozila potom su se međusobno sudarila.

Glavom udario u staklo?

Policija je potvrdila da se nesreća dogodila oko 7.30 sati. Na licu mjesta obavljen je očevid, a Osnovno javno tužiteljstvo u Nišu obaviješteno je o slučaju.

"Prvo je došlo do kontakta između teretnog vozila marke 'Zastava' i pješaka. Zatim je tog istog pješaka udarilo teretno vozilo marke 'Opel'. Potom je došlo do sudara dva vozila koja su se kretala u istom smjeru", naveli su iz policije.

Blic doznaje da vozači nisu ozlijeđeni, dok su tinejdžera hitne službe žurno prevezle u bolnicu u Nišu na utvrđivanje stupnja ozljeda i daljnjeg liječenja. Medije ne navode koliko su ozljede ozbiljne, no građani tvrde da je glavom udario u vjetrobransko staklo.

