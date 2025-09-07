Helikopter se srušio i zapalio ubrzo nakon polijetanja: Poginuli svi putnici

U subotu prijepodne na ruralnom području Minesotre, helikopter se srušio i zapalio, pri čemu su poginuli svi putnici. Otprilike osam minuta nakon polijetanja, helikopter je pao, piše NYpost.

Letjelica tipa Robinson R66 srušila se oko 14:45 po lokalnom vremenu u Lakevilleu, zapadno od zračne luke Airlake, otprilike osam minuta nakon polijetanja sa Sky Park aerodroma u Lydiji, navela je lokalna policija uz podatke o letu.

"Preliminarne informacije govore da se helikopter srušio pod zasad nepoznatim okolnostima te da je nakon udara izbio požar,“ priopćila je Nacionalna agencija za sigurnost prometa (NTSB).

Nije objavljeno koliko je ljudi letjelo

Policija je potvrdila da na mjestu nesreće nije bilo preživjelih, ali još nije objavljeno koliko je ljudi bilo u letjelici. Riječ je o helikopteru s jednim motorom, kapaciteta pilota i do četiri putnika, koji je krenuo prema zračnoj luci Airlake oko 14:35, prema podacima FlightAwarea.

Podaci pokazuju da je letjelica dosegla visinu od 600 metara prije nego što je pala u nenaseljenom području u blizini Highway Avenuea i 219th Street Westa, oko 40 kilometara južno od Minneapolisa. Nitko drugi nije ozlijeđen.

Vlasti još nisu objavile identitete poginulih.

