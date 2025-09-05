Udarile klokana na cesti, pokušale mu pomoći pa i same poginule

Dvije žene stare 30 godina poginule su u četvrtak navečer na autocesti Hume na sjeveru australskog Melbournea dok su pokušavale pomoći ozlijeđenom klokanu, piše The Guardian.

Policija je navela da su žene automobilom udarile klokana dok su vozile prema gradu. Zaustavile su se kako bi pomogli životinji, a u istom smjeru kretao se drugi automobil čiji vozač sve do posljednjeg trenutka nije vidio njihovo vozilo. Skrenuo je kako bi ga izbjegao, no tada je "udario u žene velikom brzinom".

Jedna umrla na licu mjesta, druga u bolnici

Jedna žena umrla je na licu mjesta, dok su drugu hitne službe prevezle u bolnicu gdje je podlegla ozljedama. Vozač je ostao na mjestu strašne nesreće i pružio pomoć policajcima. Iz policije su dodali da je dionica tijekom noći bila slabo osvijetljena.

Glasnogovornik organizacije za spašavanje divljih životinja Wires kazao je da je potpuno razumljivo da ljudi žele pomoći ozlijeđenim životinjama, no istaknuo je da bi u takvim situacijama trebalo kontaktirati organizacije za spašavanje divljih životinja.

Kazao je da svi žele stati i pomoć, ali je vozače podsjetio da je to opasno. "Boraviti na kolniku, osobito noću i za kišovitog vremena, iznimno je opasno te je nužno pažljivo procijeniti okolnosti i vlastitu sigurnost", naveo je glasnogovornik.

