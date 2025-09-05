Kada će Putin i Trump opet razgovarati? Kremlj otkrio detalje

Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao je u petak rano ujutro ruskoj novinskoj agenciji Interfax da za sada nema priprema za razgovore između predsjednika Vladimira Putina i američkog predsjednika Donalda Trumpa, ali da se oni mogu brzo organizirati.

Predsjednik Donald Trump rekao je u četvrtak novinarima da će u bliskoj budućnosti razgovarati s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.

Američki predsjednik također je rekao da je riješio mnoge ratove, ali da je sukob između Rusije i Ukrajine do sada bio najteži.

Kremlj: Strana vojska ne može pružiti sigurnosna jamstva za Ukrajinu

Strani vojni kontingenti ne mogu pružiti sigurnosna jamstva za Ukrajinu i potrebno je obaviti mnogo posla prije sastanka na visokoj ili najvišoj razini između Moskve i Kijeva o rješavanju sukoba u Ukrajini, rekao je u petak glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov za agenciju RIA.

U četvrtak se 26 zemalja obvezalo pružiti poslijeratna sigurnosna jamstva Ukrajini, koja uključuju međunarodne snage na kopnu, moru i u zraku.

"Mogu li se sigurnosna jamstva Ukrajine osigurati i pružiti stranim, posebno europskim i američkim vojnim kontingentima? Definitivno ne, ne mogu", rekao je glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov ruskoj državnoj novinskoj agenciji RIA na marginama Istočnog ekonomskog foruma u Vladivostoku. "Ovo ne može poslužiti kao sigurnosno jamstvo za Ukrajinu koje bi bilo prihvatljivo našoj zemlji", poručio je.

Unatoč pokušajima američkog predsjednika Donalda Trumpa da pronađe rješenje sukoba, čini se da se ne nazire kraj ratu koji je Rusija započela potpunom invazijom na Ukrajinu u veljači 2022.

Peskov je također rekao RIA-i da su sva potrebna sigurnosna jamstva za Ukrajinu sadržana u odredbama sporazuma postignutih na mirovnim pregovorima u Istanbulu 2022.

Prema Istanbulskom okviru, Ukrajina bi napustila NATO ambicije i usvojila neutralan status bez nuklearnog oružja. Zauzvrat bi dobila sigurnosna jamstva od SAD-a, Rusije, Kine, Velike Britanije i Francuske.

Peskov je također rekao RIA-i da je Moskva zadovoljna trenutnom razinom predstavnika na pregovorima između Rusije i Ukrajine.

"Prije sastanka na visokoj ili najvišoj razini, potrebno je obaviti ogromnu količinu, da tako kažemo, posla kako bi se riješili manji problemi, mala tehnička pitanja, koja zajedno čine cijeli proces rješavanja", rekao je.

POGLEDAJTE VIDEO: Dok je u Kini trajalo slavlje, Trumpu nije bilo do smijeha: 'Pozdravite Putina i Kima dok kuju zavjere'