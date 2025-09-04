Tri sata unakrsnog ispitivanja: Senatori rešetali Kennedyja zbog politike cijepljenja

Robert F. Kennedy mlađi branio je pred Senatom svoje upravljanje američkim zdravstvenim agencijama na žestokom saslušanju u četvrtak, dok su ga zastupnici ispitivali o njegovim politikama cijepljenja i drugim sveobuhvatnim promjenama u radu agencija.

Tijekom trosatnog ispitivanja, demokrati su optužili američkog ministra zdravstva da laže i ograničava pristup Amerikanaca cjepivima, dok je nekoliko republikanskih senatora također izrazilo zabrinutost.

Foto: Profimedia

Saslušanje je održano tjedan dana nakon što je Kennedy otpustio čelnicu američkog Centra za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) Susan Monarez u sukobu oko politika cijepljenja.

Otkad je u veljači preuzeo vodstvo ministarstva zdravstva i socijalnih usluga, Kennedy je napravio niz promjena koje su uznemirile zdravstvene stručnjake.

U lipnju je otpustio sve članove odbora neovisnih stručnjaka za cjepiva koji izdaje preporuke za cijepljenje.

Stručnjaci za javno zdravstvo izrazili su zabrinutost zbog kvalifikacija članova, od kojih su neki kritičari cjepiva, koji su imenovani na njihovo mjesto.

U članku objavljenom u Wall Street Journalu u četvrtak, Susan Monarez, bivša čelnica CDC-a, izjavila je da je otpuštena jer je odbila odobriti preporuke odbora o cjepivu.

Tijekom saslušanja u četvrtak, visokorangirani član financijskog odbora Senata, demokrat Ron Wyden, pritisnuo je Kennedyja zbog njezine optužbe.

Ministar zdravstva to je zanijekao, rekavši da je poručio Monarez neka podnese ostavku nakon što ju je pitao je li "pouzdana" osoba. Rekao je da je odgovorila "ne".

Foto: Profimedia

Republikanski senator Bill Cassidy ispitivao je Kennedyja o otkazivanju ugovora o cjepivu za covid vrijednih 500 milijuna dolara, navodeći primjere pacijenata oboljelih od raka koji na taj način ne mogu dobiti zaštitu od potencijalno smrtonosne bolesti.

"Rekao bih da uskraćujemo ljudima cjepivo", zaključio je Cassidy, liječnik koji je bio ključan za Kennedyjevo potvrđivanje u Trumpovom kabinetu ove godine.

Senator John Barrasso, također republikanac, a ujedno i liječnik, izrazio je zabrinutost da bi cjepiva za druge bolesti, uključujući ospice i hepatitis B, mogla biti ugrožena pod Kennedyjevim vodstvom, što bi potencijalno povećalo rizik od poništavanja desetljeća napretka u javnom zdravstvu.

"Duboko sam zabrinut“, rekao je republikanac iz Wyominga. „Ako želimo ponovno učiniti Ameriku zdravom, ne možemo dopustiti da se potkopava javno zdravstvo.“

Republikanski senator Thom Tillis doveo je u pitanje istinitost Kennedyjevih ranijih obećanja o osnaživanju znanstvenika, njegove stavove o razvoju cjepiva protiv covida-19 i otpuštanje Monarez s mjesta čelnice CDC-a.

Rekao je da je ona "stručnjakinja za javno zdravstvo s besprijekornim znanstvenim kvalifikacijama, dugogodišnja zagovornica MAHA (Učinimo Ameriku ponovno zdravom) vrijednosti, brižna i suosjećajna te briljantna mikrobiologinja."

Upitao se kako je moguće da Monarez bude otpuštena četiri tjedna nakon imenovanja.

POGLEDAJTE VIDEO: Ameriku i dalje potresa slučaj Jeffryja Epstina