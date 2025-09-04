Uredno se iskrcali na popularnoj plaži: Ispred šokiranih kupača nosili torbe pune droge

Skupina krijumčara droge uhićena je kada su svoj teret iskrcali na popularnoj plaži Costa del Sol u Španjolskoj. Šokirani turisti i kupači pratili su i snimali događaj, piše Daily Mail.

Cijeli događaj odigrao se na plaži Playa Ancha, a zabilježen je na snimci koja se proširila internetom. Na njoj se vidi kako gliser prilazi obali, a posada zatim predaje nekoliko velikih paketa skupini muškaraca na kopnu, koji ih brzo utovaruju u terensko vozilo parkirano na samom pijesku.

Na Espanha, narcotraficantes descarregaram uma carga de haxixe marroquino em plena luz do dia e na frente dos banhistas.



Ocorreu na praia de Casares no último sábado (30/08). pic.twitter.com/QeCwvF6ysa — Submundo Criminal (@submundodocrime) September 2, 2025

Osumnjičenici, od kojih su mnogi lica skrivali majicama, nosili su teške torbe preko plaže, prolazeći tik uz kupače i obitelji s djecom. Nakon što je teret iskrcan, zadnji muškarac iskočio je s glisera i pridružio se ostatku skupine u terencu, koji je potom velikom brzinom napustio plažu, a gliser se istovremeno otisnuo natrag na pučinu.

Gliser je stigao iz Maroka, a korišteno terensko vozilo navodno je ukradeno u Gibraltaru.

'Ovo se nikada nije dogodilo u Casaresu'

Gradonačelnik Casaresa Juan Luis Villalón potvrdio je da je istragu preuzeo specijalni odjel za borbu protiv trgovine drogom.

"Ovakvi se događaji nikada nisu dogodili u Casaresu, a kamoli usred bijela dana. To je razlog za uzbunu i poziv na javno istupanje. Jedinica nam je rekla da su preuzeli istragu, ali ova situacija nam stvara veliku zabrinutost", izjavio je.

Nakon incidenta, gradsko vijeće Casaresa zatražilo je veći broj pripadnika Civilne garde te povećanje sigurnosnog osoblja i resursa za nadzor. Iako se policija još nije službeno oglasila, gradonačelnik je potvrdio da je nekoliko osoba uhićeno.

Španjolska slovi kao jedna od glavnih ulaznih točaka za drogu na europsko tržište. Tamošnje vlasti redovito bilježe najveće zapljene kokaina i kanabisa u Europskoj uniji, a većina pošiljki pristiže morskim putem iz Srednje i Južne Amerike te Afrike.

