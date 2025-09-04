Nijemci dešifrirali ključnu poruku iz Kine: 'Putin, Xi i Kim prvi put šalju takav signal'

Njemački mediji komentiraju vojnu paradu u Pekingu na kojoj je kineski predsjednik Xi Jinping ugostio Vladimira Putina i Kima Jong-una. I definiraju poruke odaslane s tog događaja, javlja Deutsche Welle (DW).

Badische Zeitung iz Freiburga osvrće se na vojnu paradu u kineskoj prijestolnici Pekingu: "Svjetska politika ponekad se odigrava u upečatljivim slikama, koje više nego mnoge riječi pomažu u pojašnjavanju odnosa. Za obljetnicu pobjede nad japanskim okupatorima kineski moćnik Xi Jinping stvorio je takve slike. S Vladimirom Putinom i Kim Jong-unom kao počasnim gostima gledao je kako vojska maršira. Bila je to demonstracija moći jedne samouvjerene globalne sile."

'Protivnike treba zastrašiti'

"Ova vojna parada sadržavala je posve tipične kao i posebne elemente", piše u svom komentaru Tageszeitung (TAZ).

I pojašnjava: "Tipično je bilo to što je bila inscenirana kao simbol snage – prema unutra i prema van. Protivnike treba zastrašiti. Pogledajte, ne samo da smo spremni suočiti se s vama, nego smo toliko moćni da se bolje nemojte s nama upuštati u sukob – to je poruka najmodernijeg oružja. Posebna je bila dramaturgija kao politički vrhunac proteklih dana. Xi je ugostio partnere Šangajske organizacije za suradnju na summitu i pokazao da je novi kineski svjetski poredak daleko odmakao."

'Prava' strana povijesti

A list Handelsblatt izdvaja jednu izjavu koju je Xi Jinping izrekao na paradi: "U trezvenom diplomatskom protokolu ta rečenica djeluje gotovo neupadljivo – a ipak oblikuje politički program koji više otkriva o pekinškom shvaćanju samog sebe nego bilo koja vojna parada. Stajati 'na pravoj strani povijesti' ne znači samo držati neku zemlju ili savez sposobnim za budućnost. To je zahtjev da se povijest sama definira i da se protivnike ili skeptike automatski smjesti na krivu stranu. Tko ozbiljno shvaća parade, retoriku i samouvjerenost u Pekingu, uviđa: ovdje se ne radi samo o tržištima i gospodarskom rastu, već o moći koja svoje opravdanje crpi iz toga da utjelovljuje povijest."

Poruka SAD-u

Stuttgarter Zeitung tumači glavnu poruku vojne parade: "Prvi je put da Xi Jinping, Vladimir Putin i Kim Jong-un zajedno šalju takav signal. S Ukrajinom, prevladavajućom vanjskopolitičkom temom u Europi, to nema mnogo veze. Za to se zanima najviše trećina onih koji su bili prisutni na podiju. To je poruka SAD-u da postoji protuteža američkoj prevlasti. I to je signal ostatku svijeta."

S tom ocjenom slaže se i komentatorica javnog servisa ARD: "Xi, Putin i Kim, ujedinjeni u svom rivalitetu protiv demokratskih zemalja, posebno protiv Sjedinjenih Američkih Država. Trio koji bi, da može, rado promijenio svjetski poredak i gledao propast demokracije."

U komentaru se daje za pravo Xiju kada kaže da se svijet ponovo našao pred izborom: mir ili sukob. I istodobno izražava sumnja u Xijevu tvrdnju da se Kina odlučila za mir: "On pušta golubove i balone da se uzdignu na pekinško nebo. Istodobno se pokazuju najnovije atomske bombe – pred očima nuklearnih sila istog mišljenja i pred više od 50.000 gledatelja, koji glasno plješću."

