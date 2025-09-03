Tabak analizirao oružje kojim su se pohvalili Kinezi: 'Ako Bog da, ovo se nikada neće isprobati'

Vojni spektakl u Kini. Dosad najvećom paradom, Kinezi su pokazali vojnu moć i ujedno oživjeli savezništvo od kojeg strahuje Zapad.

O najsuvremenijoj kineskoj tehnologiji razgovarali smo s Igorom Tabakom, vojnim analitičarem portala Obris, koji nam je otkrio koje se ključne novine u kineskom arsenalu prikazane na paradi.

"Puno pažnje bilo je skrenuto na pojedine tipove nuklearnog naoružanja, rakete, nosače. Bilo je i govora o kopiji ruskog torpeda Neptun, također sustavu osposobljenom vjerojatno za nošenje nuklearnih bojnih tereta. To su sve uvelike oružja, koja, ako Bog da, neće nikada biti isprobana. Puno je i laserskog naoružanja koje je najjeftinije što se tiče streljiva", navodi Tabak za RTL Danas.

Nova osovina moći?

Tabaka smo pitali i koje tehnologije najbolje ilustriraju kinesku prednost u globalnom vojnom kontekstu i gdje je ona u odnosu na SAD. "Tu ima puno modernih stvari, ali ništa što je pokazano nije nevjerojatno i što druga velika vojna sila ne bi sama razvijala. Kina zapravo sustiže svoj status koji ima u svijetu i odmjerava se s ostalim silama, prvo i osnovno sa SAD-om", navodi naš sugovornik.

Prisustvo ruskog predsjednika Vladimira Putina i sjevernokorejskog vođe Kim Jong-una na paradi sugerira stvaranje nove osovine moći pa nam je Tabak objasnio kako bi taj savez mogao promijeniti geopolitičku ravnotežu. "Kad vidimo samo rusko prisustvo, a onda i iransko, pokazuje da to nije samo azijska poruka, iako su susjedi jako budno sve pratili. To je jedna šira slika u kojoj Kina zaista postaje u top tri najjače zemlje, ali je pitanje kako da pri tome ne odreže postojeće veze s ostatkom svijeta budući da nisu dosad njegovali sustave saveza poput SAD-a i Europe", tumači Tabak.

Na pitanje ima li Zapad objektivni razlog za zabrinutost, Tabak poručuje: "Nadajmo se da nema. To sve nije problem dok se ne počne praktično koristiti. Dok ne krene stvarna agresivna politika, koja nije na razini gesti nego preraste u velike sukobe. Prilika za to ima i oko Ruske Federacije i oko Kine. Političko vojni avanturizam nije nešto novo, ali treba s nadati da će ga biti što manje".