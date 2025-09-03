O budućnosti Škvera bez šefa: Debeljak će ići i na detektor laži, ali nakon prezentacije

NEPOZNATE BROJKE /

Burno u Splitu. Vlasnik škvera Tomislav Debeljak pojavio se u gradskoj upravi i pokušao sudjelovati na tematskoj sjednici o Brodosplitu. Nije mu to pošlo za rukom, a gradski vijećnici zatražili su od države raskidanje ugovora o koncesiji splitskom brodogradilištu!

Za njega su vrata bila zatvorena, jer nije podnio pismeni zahtjev. Kaže kako nije znao ni za kakvu proceduru. Više u prilogu...