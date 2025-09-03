Strava u Slavoniji. U Tenji su pronađeni ostaci žene u septičkoj jami obiteljske kuće. Za njom se tragalo mjesec dana, a suprug je na pretragu dvorišta došao u lisicama. Policija je potvrdila da su uhitili muškarca.

Oko podne policija je na mjesto događaja dovela supruga nestale žene, kojeg su na pretrazi zadržali više od četiri sata. Pretres je počeo još u utorak. Trag da je tijelo sakriven baš na adresi na kojoj su živjeli istražitelji su dobili nakon što je bagerom prokopano dvorište i neslužbeno se doznaje da je pronađen samo dio tijela nestale.

"Forenzičari su bili jučer. Čula sam da je bio ukop i da su nešto u crnoj vreći iznosili, ali nisam vidjela što", priča nam Rada iz Tenja.

Obitelj bila pod nadzorom

Deseci forenzičara u zaštitnim odijelima, kriminalisti od ranog jutra na terenu. U pretrazi su pomagali psi tragači, dignut je dron, asistirali su i vatrogasci. "Ona ima 45 godina, srednje godine, a i on je bio tu negdje. Njih dvoje ni s kim nisu kontaktirali, niti je itko išao njima. Čula sam više puta galamu, svađali su se stalno", nastavlja Rada.

Nestanak žene 2. kolovoza prijavio je upravo suprug. Vodila se u evidenciji nestalih. Nekoliko dana ranije objavila je fotografiju djeteta uz potresu poruku. Iz Centra za socijalnu skrb za RTL Danas potvrđuju da je obitelj bila pod nadzorom: "Hrvatski zavod za socijalni rad tijekom proteklih godina žurno i pravodobno postupao je u predmetnoj obitelji radi zaštite prava i dobrobiti djeteta koje je trajno zbrinuto".

U predgrađe Osijeka doselili su prije nekoliko godina. Susjedi su primijetili da uglavnom izlaze noću, a neki su čili i prepirke. "Često su se svađali, svašta se čulo iz kuće, bili su glasni", navodi Rada.

