Šok u Tenji kod Osijeka. Od ranog jutra policija i istražitelji pretražuju kuću u kojoj je živjela žena čiji je nestanak prijavljen 2. kolovoza. Od tada o njoj nije bilo nikakvih informacija.

Neslužbeno se doznaje da su u septičkoj jami pronađeni ostaci njezina tijela. Iz osječke policije tek poručuju da je u tijeku kriminalističko istraživanje, a na mjesto događaja doveden je i suprug.

Najnovija informacija je ta da je suprug žene, za koju se pretpostavlja da je u kući ubijena, raskomadana i bačena u septičku jamu, nakon gotovo pet sati u pratnji policije izveden iz kuće u koju je doveden oko 12 sati. Spuštene su rolete, a policija će na terenu ostati dok se kuća ne zapečati.

Policijska uprava osječko-baranjska javlja da su uhitili osobu koja se dovodi u vezu s kaznenim djelom koje se progoni po službenoj dužnosti te da se nastavlja kriminalističko istraživanje.

Temeljit pretres kuće

U kući je policija čitavog dana i to ne samo temeljna policija nego i pripadnici krim policije, kriminalističke tehnike, policijske forenzike. Bili su i pripadnici HGSS-a s potražnim, istražnim psima i dronom, kao i vatrogasci koji su donijeli teleskopske ljestve. Iz svega toga da se pretpostaviti da su kuća i dvorište temeljito pretreseni.

Iznesene su vreće u kojima se vjerojatno nalazi dokazni materijal koji će kasnije biti korišten u istražnom postupkom.

Susjedi u šoku

Policija je rekla da se neće očitovati sve dok traje istraga koja je još uvijek u tijeku, iako je dobar dio policijskih snaga napustio ovo područje. Informacije koje se doznaju od susjeda prilično su šture jer je par u Tenju doselio tek prije otprilike dvije godine. Bili su okrenuti jedno drugom, nisu se družili sa susjedima koji su ih znali viđati kada su Tenjom šetali pse.

Tada je to završavalo na dobrosusjedskom komunikacijom. Susjedi su ponekad čuli buku i svađu iz kuće, ali nisu mogli ni zamisliti da će se dogoditi ovo što se dogodilo i zato su svi u Tenji šokirani.