Visoke mjere sigurnosti: Policija čuva 'Fališ', hoće li doći branitelji?

'SVI SU MU MRTVI' /
U suzama drži unuka kojeg su izvukli ispod ruševina: 'Ovi zidovi bili su na njemu, ne znam kako...'
Večeras počinje festival FALIŠ koji je nakon Benkovačkog izazvao negodovanje dijela branitelja. Branitelji, koji su prošlog tjedna održali konferenciju za medije, danas kažu da do daljnjeg neće davati izjave, a ako će išta poduzimati da će obavijestiti javnost. Organizator poručuje da će se festival održati, a i policija je izvijestila da će voditi računa o javnom redu i miru. Festival prati reporterka RTL-a Danas Katarina Brečić koja se uživo javila iz Šibenika dodajući kako su oko festivala jake mjere sigurnosti. Više pogledajte u videu