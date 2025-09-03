Visoke mjere sigurnosti: Policija čuva 'Fališ', hoće li doći branitelji?

TENZIJE ZBOG FESTIVALA /

Večeras počinje festival FALIŠ koji je nakon Benkovačkog izazvao negodovanje dijela branitelja. Branitelji, koji su prošlog tjedna održali konferenciju za medije, danas kažu da do daljnjeg neće davati izjave, a ako će išta poduzimati da će obavijestiti javnost. Organizator poručuje da će se festival održati, a i policija je izvijestila da će voditi računa o javnom redu i miru. Festival prati reporterka RTL-a Danas Katarina Brečić koja se uživo javila iz Šibenika dodajući kako su oko festivala jake mjere sigurnosti. Više pogledajte u videu