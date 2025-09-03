TENZIJE ZBOG FESTIVALA /

Visoke mjere sigurnosti: Policija čuva 'Fališ', hoće li doći branitelji?

Večeras počinje festival FALIŠ koji je nakon Benkovačkog izazvao negodovanje dijela branitelja. Branitelji, koji su prošlog tjedna održali konferenciju za medije, danas kažu da do daljnjeg neće davati izjave, a ako će išta poduzimati da će obavijestiti javnost. Organizator poručuje da će se festival održati, a i policija je izvijestila da će voditi računa o javnom redu i miru. Festival prati reporterka RTL-a Danas Katarina Brečić koja se uživo javila iz Šibenika dodajući kako su oko festivala jake mjere sigurnosti. Više pogledajte u videu 

3.9.2025.
16:55
RTL Danas
