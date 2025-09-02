Amerika glasno šuti, Istok se sprema za veliku demonstraciju moći: Sve su oči uprte u Peking

PUTIN ZADOVOLJNO TRLJA RUKE /

U srcu Pekinga sve je spremno za grandioznu demonstraciju moći. Kina u srijedu održava jednu od svojih najvećih vojnih parada dosad.

Koraci najveće vojske na svijetu odjekivat će središtem Pekinga, a poruka koju šalju, čut će se daleko izvan granica Kine. Na 80. obljetnicu predaje Japana, "Dan pobjede" postaje demonstracija sile, savezništava i ambicija. Uz potporu lidera 26 zemalja, među kojima i strogo sankcioniranih, Kina pokazuje spremnost suprotstaviti se SAD-u.

Diplomatskom pobjedom smatra se to što će sve uživo pratiti Vladimir Putin, kao i sjevernokorejski diktator. Bit će to povijesni debi Kim Jong Una u multi-lateralnoj diplomaciji koji je u Peking stigao svojim neprobojnim vlakom.

"Vjerojatno je da će poduzeti dramatične korake i na domaćem i na međunarodnom planu. Velik korak bilo je slanje sjevernokorejskih trupa da se na strani Rusije bore protiv Ukrajine. Za Zapad neprihvatljiv susret zbog straha od Putinovih daljnjih namjera čije postojanje on oštro odbacuje", tvrdi Lee Seong-Kweun, južnokorejski pravni stručnjak.

"Stalno vidimo neku vrstu histerije koja se širi tvrdnjom da Rusija planira napasti Europu. Mislim da razumni ljudi razumiju da je ovo provokacija ili potpuna nesposobnost. Što se tiče članstva Ukrajine u Uniji, nikada nismo imali prigovora na to", kazao je ruski predsjednik Putin. Povijesni susret, SAD kao i niz zapadnih vlada, tumači kao novu prijetnju, više o svemu doznajte u priči Nikoline Matošević.