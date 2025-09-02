Preko 200 intervencija zbog poplava u Istri: Bili smo u poplavljenoj dvorani u Novigradu

VATROGASNI ZAPOVJEDNIK O ŠTETAMA /

Ekstremne oborine donijele su probleme sjeverozapadnoj Istri. Umag, Buje, Novigrad su poplavljeni, vatrogasci su od jutra na intervencijama. Ceste su izgledale poput rijeka, automobili su zapeli u vodenim bujicama. U svega nekoliko sati na području Buja, Umaga i Brtonigle palo je više od 100 litara kiše po četvornom metru. U poplavama je stradao i Medulin.

Nevrijeme je najviše pogodilo Novigrad. Poplavljene su kuće, poljoprivredna zemljišta, podrumi, dom umirovljenika, ali i osnovna škola. Učitelji su stigli na posao i spašavali što se spasiti da. U sportskoj dvorani vatrogasci i dalje ispumpavaju vodu, a pomažu i brojni volonteri.

Parket je mokar, počeo se dizati, postavlja se pitanje hoće li se morati mijenjati u cijeloj dvorani. I to je ključno pitanje svih onih koji njoj gravitiraju, a to je više od 300 sportaša svih uzrasta. Ključno je pitanje kada će se vratiti u dvoranu i nastaviti s treninzima. Vatrogasni zapovjednik Istarske županije Dino Kozlevac kaže kako je tijekom dana bilo uključeno gotovo 100 vatrogasaca sa 35 vozila, s vatrogasnog područja Umaga.

"Javna postrojba Umag i četiri dobrovoljna vatrogasna društva: Novigrad, Umag, Buje i Oprtalj. U pomoć su došle i ekipe javnih vatrogasnih postrojbi iz Poreča, Rovinja, Pule i Buzeta. Odrađeno je preko 200 intervencija do sada, i broj još raste, još će tu i tamo netko doći doma ili nije dobro vidio, ili ga nije bilo kući, pa će zvati vatrogasce jer je voda ušla u prizemlje ili podrum. Očekujemo sutra zaključenje intervencija", kazao je Kozlevac. Više doznajte u javljanju Maje Brkljača.