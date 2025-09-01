Nutricionist u Direktu otkrio zašto dijete zapravo ne funkcioniraju: 'Tako lakše dobijemo kile'

SEBASTIJAN ORLIĆ KOD MOJMIRE /

Deseci tisuća ljudi u Hrvatskoj jedva su dočekali početak nove sezone 'Života na vagi'. Ne zato da bi gledali kako je ljudima s prekomjernom težinom teško, nego zato jer je teško i mnogima koji sjede kod kuće pred televizorom. Upravo zato, Mojmira Pastorčić je odlučila u razgovoru s nutricionistom i fitness trenerom Sebastijanom Orlićem razbiti najčešće mitove o mršavljenju.

Orlić tvrdi da se o problemu debljine u Hrvatskoj često stvara pogrešan dojam. Iako su teretane pune, a gradovi puni biciklista i rekreativaca, stvarnost je drukčija. „Mi se najviše usredotočimo na velike gradove, ali velika većina ljudi koji imaju problema s kilažom živi u ruralnim dijelovima. Čak i u gradovima postoje skupine poput srednjovječnih žena koje su, nažalost, uglavnom neaktivne. Tako da nismo baš sportski aktivni, to je zapravo samo dojam“, rekao je.

Na pitanje što je trenutno „hit“ u svijetu dijeta, Orlić odgovara da dijete zapravo ne funkcioniraju. „To je možda i jedan od razloga zašto smo u Hrvatskoj najgori po statistikama pretilosti. Dijete su kontraproduktivne jer svaka nova dijeta čini naše tijelo ‘jeftinijim za održavanje’. Nakon njih sve lakše dobivamo nove kile.“ Više doznajte u videu.