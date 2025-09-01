Punoljetno izdanje popularnog festivala ima bogat program, ali i jednu 'vruću temu'

SVI U ROVINJ! /

Od 18. do 21. rujna Rovinj će ponovno biti epicentar znanja, inovacija i dobre zabave. Održava se punoljetno izdanje Weekend Media Festivala – najvećeg regionalnog okupljanja komunikacijske i kreativne industrije. Više od 150 predavača i panelista iz cijelog svijeta govorit će o aktualnim temama i trendovima,a posebnu pozornost privući će AI Weekend, posvećen ulozi umjetne inteligencije u biznisu i svakodnevnom životu. Više pogledajte u videu