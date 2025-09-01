Ursula von der Leyen preživjela dramu u avionu: 'Naviknuti smo na ruska zastrašivanja'

PRISILNO SLIJETANJE U BUGARSKOJ /

U Bugarsku je sletjela sigurno, ali ne i bez smetnji. Avion u kojem se nalazila predsjednica Europske komisije (EK) Ursula von der Leyen u nedjelju poslijepodne ostao je bez GPS navigacije, zbog čega su morali sletjeti ručno, pomoću papirnatih karata. Bugarske vlasti sumnjaju da iza ovoga stoje Rusi.

"Primili smo informacije od bugarskih vlasti da sumnjaju kako je do ovoga došlo zbog izravnog ometanja koje je počinila Rusija. Naravno, svjesni smo i naviknuli na prijetnje i zastrašivanja koja su redoviti dio neprijateljskog ponašanja Rusije", kazala je glasnogovornica Europske komisije, Arianna Podesta.

Prema neslužbenim informacijama cijelo je područje oko zračne luke ostalo bez GPS-a. Čarter avion s predsjednicom Komisije više od sat vremena je kružio iznad Plovdiva prije nego što je sletio. Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov optužbe je odbacio.

"Je li ovo bilo namjerno usmjereno na avion u kojem je predsjednica putovala ili ne, mislim da je to pitanje najbolje postaviti Rusima. Ako su oni to doista izveli, kako sumnjaju bugarske vlasti", dodala je Podesta. Riječ je o tzv. jammingu, odnosno namjernom radijskom ometanju GPS-a, pri čemu avion ne prima informacije o lokaciji zrakoplova, njegovoj visini i vremenu. Više o svemu doznajte u prilogu Ane Trcol.