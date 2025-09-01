Europski obavještajci na nogama, Ursula prisilno sletjela u Bugarsku: Sumnja bačena na Ruse

Zrakoplov predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen u nedjelju je ostao bez GPS navigacije i morao je prisilno sletjeti u Bugarsku pomoću papirnatih karata.

Bugarski kontrolori leta potvrdili su da je navigacijski sustav bio u potpunosti blokiran, a bugarska vlast sumnja na rusko ometanje. Informaciju demantira glasnogovornik Kremlja, Dmitrij Peskov.

Inače, incident se događa u jeku sve češćih prijava ometanja GPS-a iznad istočne Europe i Baltičkog mora, što ozbiljno zabrinjava europske sigurnosne službe. Iako Moskva odbacuje optužbe, Bruxelles poručuje da se ovakvi slučajevi neće ignorirati.

Sve su oči uprte u Ruse

"Primili smo informacije od bugarskih vlasti da sumnjaju kako je do ovoga došlo zbog izravnog ometanja koje je počinila Rusija. Naravno, svjesni smo i naviknuli na prijetnje i zastrašivanja koja su redoviti dio neprijateljskog ponašanja Rusije. Naravno, to će samo još više ojačati naš nepokolebljivi angažman za jačanje obrambenih kapaciteta i podrške Ukrajini", kazala je glasnogovornica Europske komisije Arianna Podesta.

Incident se dogodio i za vrijeme posjeta von der Leyen Bugarskoj. Proruska stranka 'Preporod' pokušala je predsjednici Europske komisije zapriječiti ulaz u tvornicu oružja u gradu Sopotu. Okružili su štićeno vozilo u kojem su vjerovali da se ona i nalazi. Prosvjednici se protive europskim integracijama i traže obranu "nacionalnog suvereniteta". Nema potvrde da je Ursula von der Leyen u trenutku prosvjeda i bila u vozilu.