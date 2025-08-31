Tradicija, nošnje i vol na ražnju od 500 kg: U Brođancima rijetko viđeni spektakl!

U svečanom mimohodu sudionika Olimpijade u Brođancima i narodne nošnje, tamburice i zvonki izrazi dobre volje, a olimpijska baklja u rukama je najmlađih i najradosnijih.

Olimpijski plamen, simbol Olimpijade, pali se na jedinstven način - u slavonskom kotliću, a svoju ulogu u svečanosti otvaranja imaju i kuburaši.

Kada su krenula natjecanja pucale su i kandžije, a najiskusniji natjecatelji kažu kako su pri tome najvažniji vještina pokreta i vrh kožne kandžije.

"To može biti od konoplje, kučina, manile, špage... to je najvažnije", pokazao nam je Fabijan Đuričić iz Čepinskih Martinaca.

Igre i sjećanja

Bacanje kamena s ramena, potezanje mosora i konopa te druge igre predaka - budile su sjećanja.

"Sjećam se svoje mladosti, djeda i sviju... Dok su čuvali svinje od dosade nisu imali što, morali su nešto raditi", rekao nam je Josip Živković iz Čepinskih Martinaca.

"Pa su onda što dohvate - neko drvo, vamo – tamo, potkovu - pa bacali da se druže!", dodao je Darko Đuričić iz Čepinskih Martinaca.

I dalje se oblače i s ponosom pokazuju tradicionalne narodne nošnje svojih baka.

"Imam plavu šlingu, i dva plava šlingeraja, plavu kecelju i plavu suknju, maramu, dukate, reklje, cvjetove u kosi... Osjećaj je poseban - neka sreća! To se ne može opisati riječima", rekla nam je Mia Pančić iz Habjanovaca.

Vol od 500 kila

Tradicija ove Olimpijade je i vol na ražnju, ove godine težak oko 500 kilograma.

"Prvo ga pečemo 6 do 8 sati, nakon toga radimo prvi rez, stavljamo ga u tepsije gdje malo omekša, u tepsije stavljamo začine s ovog područja i onda on bude onako mekan, ne bude tvrd kao što neki drugi rade", otkrio nam je Kristijan Gudlin iz Josipovca.

Jer i Olimpijada starih sportova drugačija je od drugih.

"Imamo svakakve olimpijade, ljetne, zimske, ovakve, onakve, no brođanačke olimpijada je jedinstvena po svemu! Zašto? Zato što čuva tradiciju i kulturu", rekao nam je Goran Ivanović, zamjenik župana Osječko-baranjske županije.

I tako već više od pola stoljeća.

"Uspjeli smo održati ovu manifestaciju zahvaljujući velikom trudu, velikom entuzijazmu ljudi koji su davali sebe", rekao je Srećko Vuković, načelnik Općine Bizovac.

"Gledamo svake godine da što više mladih uključimo u natjecanje i vidi se po mimohodu bez obzira na to što je kiša padala puno mladih"; dodao je Nikola Lacković, predsjednik Izvršnog odbora Olimpijade u Brođancima.

Mladih koji su i na borilištima starih sportova pokazali i dokazali da ova Olimpijada ima svoju budućnost.