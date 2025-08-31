Dron show u Dalmaciji: Večeras će podignuti 180 dronova za 130 godina struje!

SPEKTAKL U ŠIBENIKU /

Šibenik večeras slavi 130 godina javne rasvjete u gradu. Svjetlosni spektakl 'Svjetlo je život' trebao se održati u četvrtak, na dan uvođenja Tesline izmjenične struje među prvima u svijetu, ali zbog nevremena se odustalo od polijetanja dronova i koncerta na brodu pa je sve prebačeno za večeras.

Šibenik je prvi grad u svijetu koji je dobio sustav izmjenične struje. Što to znači i kako će to proslaviti 130. godišnjicu, u RTL Danas razgovarali smo s direktorom Turističke zajednice Grada Šibenika i autorom ove manifestacije.

'Prvi smo dobili taj sustav, proizvodnju na hidroelektrani Jaruga na rijeci Krki i transfer dalekovodima do samog grada i primjenu kroz javnu rasvjetu. Sve je to bilo na izmjeničnu struju po Teslinom principu, a sve je to prepoznao tadašnji gradonačelnik Ante Šupuk i njegov sin Marko, koji su bili vizionari koji su praktički prepoznali tu alternativnu tehnologiju u to vrijeme. Praktički Šibenik je iz malog grada postao pravi grad', rekao je Dino Karađole, direktor Turističke zajednice Grada Šibenika

'Ove godine tema druga industrijska revolucija. Nakon toga sustavnog prijenosa, proizvodnje prijenosa i distribucije električne energije nakon određenog vremena sve tvornice u gradu prelaze na rad na izmjeničnu struju. I ove godine mi to posvećujemo toj drugoj industrijskoj revoluciji', najavio je autor manifestacije Zoran Lučić Luca.