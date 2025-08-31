Tuga nakon smrti oca i sina, no borbu za život ovdje vode svaki dan: 'Svaka sekunda je bitna'

U crnom nizu teških prometnih nesreća jučer je upisano i mjesto na cesti koja od Škabrnje vodi prema Benkovcu, u blizini mjesta Raštević.

U sudaru kombija zadarskih tablica i osobnog automobila punog turista iz Njemačke poginuli su 48-godišnji vozač i njegov 21-godišnji sin. Njegov drugi sin i nećak su teško ozlijeđeni. U jednom trenutku bili su i životno ugroženi, ali sada su stabilno.

"Radi se o 17-godišnjaku koji ima teške tjelesne ozlijede uglavnom unutrašnjih organa. Inicijalno je po obradi smješten u jedinici intenzivnog liječenja, nakon toga je operiran. Njegov 19 godišnji rođak zadobio je teške ozlijede prsnog koša, prijelom rebara, nagnječenje pluća", kaže šef Odjela za kirurgiju Nediljko Jović, inače pomoćnik za kvalitetu ravnatelja Opće bolnice Zadar.

Nije bio pod alkoholom

Tijekom današnjeg dana 54-godišnji vozač kombija koji je skrivio sudar trebao je biti priveden na ispitivanje u Općinsko državno odvjetništvo. Nesreća se dogodila na potpuno ravnom dijelu ceste, pa nije jasno zašto je srpski državljanin na privremenom radu u Hrvatskoj prešao u suprotnu kolničku traku i udario drugi automobil. Testovi krvi i urina isključuju da je bio pod utjecajem alkohola ili opojnih sredstava.

"Je li čovjek zaspao, je li mu zazvonio mobitel, mobitel je normalno oduzet, provest će se pretraga mobitela, to ćemo vidjeti. Bez toga je jako teško zaključivati. A kakve će sankcije biti, to ovisi o obliku krivnje", kaže županijski državni odvjetnik iz Zadra Denis Sokol.

Zadarska bolnica puca po šavovima

Teških prometnih nesreća koje su završile tragedijom u posljednjih mjesec dana samo je na zadarskom području bilo šest, ali i na desetke manjih nesreća zbog čega je hitni prijem zadarske bolnice doslovno zatrpan.

"Imali smo prilike svjedočiti tome. Supruga mi je tu, leži. Ali, ona je teški bolesnik i ona je odma primljena, nema problema. A ostali čekaju na red iako su oni proširili taj kapacitet", kaže Mehmed s Vira, a Zadranka Nada dodaje: "Ja ne znam kako oni izađu na kraj. To je tamo takva gužva, ne mogu reći da je to nered, jer oni ne mogu drugačije. To je veliki pritisak i jako je ružno. Ja sam jednom bila na hitnom prijemu, ali to dođeš tamo i čekaš nekoliko sati. Cijelu noć neki čekaju".

Na hitnoj dnevno i do 400 pacijenata

Životno ugroženi pacijenti uvijek imaju prednost u odnosu na trijažne kategorije 4 i 5, kada postoji potreba za pregledom, ali pacijent nije životno ugrožen.

"Onda ponekad nastanu disonantni tonovi 'znate, ovaj je došao prije, a ja moram čekati', a ne razumiju što se dešava s one strane paravana u boksovima. U pravilu, radi se o mladim osobama, mladim životima, da je to borba i da je svaka sekunda značajna", poručuje iskusni pomoćnik ravnatelja bolnice Nediljko Jović.

Dnevno na hitnom prijemu u Zadru znaju obraditi i do 400 pacijenata, pa iz bolnice pozivaju pacijente na strpljenje.